NHL. Rangers, Blues i Oilers zagrają w drugiej rundzie play off

Hokeiści z Montrealu przegrali w sobotę na wyjeździe z New York Rangers 1:3 i w całej rywalizacji 2- 4 . Canadiens pierwsi objęli prowadzenie, po trafieniu w szóstej minucie rosyjskiego obrońcy Aleksieja Jemielina. Rozstrzygająca okazała się druga tercja, w której dwa gole dla Rangers zdobył norweski skrzydłowy Mats Zuccarello. W trzeciej części gry Canadiens nieskutecznie atakowali, a w ostatnich sekundach - po wycofaniu bramkarza - stracili trzeciego gola. Krążek do pustej bramki posłał Derek Stepan.Canadiens zdobywali Puchar Stanleya 24 razy, ale po raz ostatni w 1993 roku."To była bardzo wyrównana rywalizacja, często o wyniku decydowało jedno trafienie. Próbowaliśmy wszystkiego, ale ich bramkarz był bez wątpienia najlepszym zawodnikiem" - ocenił trener Canadiens Claude Julien. W sobotę wyróżniony przez niego szwedzki golkiper nowojorczyków Henrik Lundqvist obronił 27 strzałów.Edmonton Oilers, którzy w play off uczestniczą po raz pierwszy od 2006 roku, awans do drugiej rundy wywalczyli kosztem finalistów Pucharu Stanleya sprzed roku - San Jose Sharks. Szósty mecz, rozegrany na lodowisku rywala, wygrali 3:1 po golach Niemca Leona Draisaitla i Rosjanina Antona Sliepyszewa na początku drugiej tercji oraz najlepszego w punktacji kanadyjskiej w sezonie zasadniczym Connora McDavida, który trafił do pustej bramki na sekundę przed końcową syreną.Kolejnymi przeciwnikami "Nafciarzy" będą Anaheim Ducks. "Kaczory" przeszły jak burza pierwszą rundę, eliminując Calgary Flames 4-0.Saint Louis Blues awans uzyskali w piątym spotkaniu, pokonując na wyjeździe po dogrywce zespół Minnesota Wild 4:3. W półfinale Konferencji Zachodniej na "Bluesmenów" czekają Nashville Predators, którzy łatwo wyeliminowali Chicago Blackhawks 4-0.