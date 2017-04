Ekstraklasa. Jakby jutra miało nie być. Szalona radość Korony po awansie do pierwszej ósemki! [WIDEO]

Komplet wyników 30. kolejki ekstraklasy:

Tabela ekstraklasy po podziale punktów

Kto będzie mistrzem, a kto spadnie z ligi?

Najpierw był smutek i spuszczone głowy, potem była niepewność i patrzenie w telefon, a na koniec była radość. Wielka radość. Korona mimo porażki z Bruk-Bet Termalicą (0:1) awansowała do czołowej ósemki. Ta sztuka udała jej się dzięki Wiśle Płock, która w ostatnich sekundach spotkania doprowadziła do remisu z Arką Gdynia (1:1).Po meczu w kieleckiej szatni radości nie było końca. Piłkarze zapowiedzieli nawet, że nagrają piosenkę na cześć José Kanté, czyli zawodnika Wisły Płock, który w doliczonym czasie gry strzelił gola zapewniającego Wiśle remis, a im upragniony awans do grupy mistrzowskiej.Korona do czołowej ósemki awansowała po raz pierwszy, odkąd rozgrywki ligowe prowadzone są w nowym formacie (od sezonu 2013/14). To dla niej nie tylko historyczny sukces, ale też większe pieniądze. Bo Ekstraklasa oprócz pieniędzy wynikającego z równego podziału między klubami (po ok. 4,5 mln zł), premiuje je też dodatkowo za wynik sportowy.Arka Gdynia - Wisła Płock 1:1, Cracovia - Legia Warszawa 1:2, Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1, Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica 0:1, Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:0, Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:1, Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3:1, Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:1Grupa mistrzowska:1. Jagiellonia Białystok 30 pkt (59 przed podziałem)2. Legia Warszawa 29 (58)3. Lech Poznań 28 (55)4. Lechia Gdańsk 27 (53)5. Wisła Kraków 22 (44)6. Pogoń Szczecin 21 (42)7. Bruk-Bet Termalica 21 (42)8. Korona Kielce 20 (39)Grupa spadkowa:9. Wisła Płock 20 (39)10. Zagłębie Lubin 20 (39)11. Śląsk Wrocław 17 (34)12. Arka Gdynia 16 (31)13. Cracovia 16 (31)14. Ruch Chorzów 15 (30)15. Piast Gliwice 15 (30)16. Górnik Łęczna 15 (30)***Zespół EkstraStats przeprowadził symulację grupy mistrzowskiej i spadkowej. Ktoś powie, że to tylko zabawa, ale prawda jest taka, że podobne symulacje rok i dwa lata temu wyłaniały mistrza Polski. Kto nim będzie tym razem?