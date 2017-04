Cub Swanson pewnie wygrywa na punkty z Artemem Lobovem w Main Evencie gali UFC FN 108

1 runda toczyła się głównie w stójce gdzie przewagę miał Lobov. Udało mu się nawet sprowadzić Swansona, ale w parterze spędzili tylko chwilę.W 2 rundzie Cub zaczął się rozkręcać i dominować w walce. Przez większość rundy walka toczyła się w stójce, a w okolicach ostatniej minuty walki udało się Amerykaninowi sprowadzić Lobova i kontrolować go do końca.W 3 rundzie zaczął się etap rozbijania Lobova i powiększania przewagi. Dominacja Swansona nie podlegała dyskusji, a na twarzy Rosjanina pojawiły się pierwsze rozcięcia. Pod koniec rundy Lobovowi udało się sprowadzić Cuba, ale nie miało to wpływu na wynik rundy. 4 runda była pierwszą toczoną przez cały czas w stójce. Swanson trafił pięknym obrotowym łokciem i zadał w tej rundzie sporo więcej ciosów czym powiększył przewagę nad sparingpartnerem Conora McGregora.Lobov w 5 rundzie trafił podbródkowym Swansona, a ten zachwiał się na nogach. Walka była toczona głównie w stójce, częściej trafiał Amerykanin. W ostatniej minucie udało mu się sprowadzić na kilka sekund Lobova do parteru i tym Swanson dopełnił formalności w tej walce.Swanson ma obecnie 4 zwycięstwa z rzędu i po walce Aldo vs Holloway na pewno będzie brany pod uwagę przy wybieraniu przeciwnika dla mistrza kategorii piórkowej.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl