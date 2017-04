Były mistrz wagi ciężkiej UFC zawieszony na dwa lata przez USADA

Frank Mir wpadł na teście antydopingowym po walce z Markiem Huntem która odbyła się 20 marca 2016 w Brisbane, w organizmie Amerykanina wykryto metabolit dehydrochlorometylotestonu (DHCMT).Okres zawieszenia rozpoczyna się 8 kwietnia 2016 co oznacza że Mir będzie mógł wrócić do oktagonu dopiero w przyszłym roku.USADA wydała w piątek komunikat w tej sprawie, oto jego fragment:"DHCMT jest nieokreśloną substancją w klasie środków anabolicznych i jest zabroniona w ramach polityki antydopingowej UFC. Odkrycie długoterminowego metabolitu DHCMT w próbce Mira zostało zidentyfikowane w laboratorium akredytowanym WADA w Tokio, doprowadziło to do tymczasowego zawieszenia zawodnika w dniu 8 kwietnia 2016. W wyniku dodatkowych analiz odkryto, że próbka dostarczona 5 lutego 2016 przez zawodnika która uprzednio zweryfikowano jako negatywną w odniesieniu do obecności substancji zabronionych (DHCMT) była również pozytywna.Frank Mir lobbował niedawno za zwolnieniem go z kontraktu z UFC, aby mógł stoczyć pojedynek dla innych organizacji, w których nie obowiązują restrykcje USADA, mówił również chęci stoczenia pojedynku w formule K1.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl