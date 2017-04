NBA. Hawks zbili Wizards. Słaby występ Gortata

John Wall had 29 points in Game 3. He nearly outscored the rest of Washington's starters combined. pic.twitter.com/P0JsJlDE04 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 23, 2017

Wizards, którzy wygrali dwa pierwsze spotkania serii, w sobotę zbyt wiele do powiedzenia nie mieli. Emocje w meczu skończyły się już de facto w pierwszej kwarcie. Hawks zaczęli agresywnie w obronie, a w ataku podejmowali szybkie i dobre decyzje. Już po trzech minutach meczu gospodarze mieli dwucyfrową przewagę ( 13 :2). Czas dla trenera Scotta Brooksa niewiele pomógł.Hawks dominowali pod koszami, w pierwszej kwarcie też świetnie rzucali z dystansu (trafili pięć rzutów za trzy punkty) i cały czas trzymali bezpieczną przewagę. Ba, dystans powiększali - po 10 minutach meczu mieli już 25 (!) punktów przewagi. Ostatecznie pierwszą kwartę wygrali różnicą 18 (20:38).Wizards do końca spotkania do Hawks się nawet nie zbliżyli. Poza Johnem Wallem nie istniał atak drużyny z Waszyngtonu. Rozgrywający zakończył mecz z 29 punktami (10/12 z gry, 8/10 z wolnych), miał siedem asyst, cztery zbiórki i przechwyt, ale też trzy straty. Pozostali gracze pierwszej piątki rzucili 30 punktów w sumie, trafiając 14 z 45 rzutów.Bradley Beal od początku serii ma problemy ze skutecznością. W sobotę trafił sześć z 20 rzutów, spudłował wszystkie próby trzypunktowe. Tylko cztery z 14 rzutów trafił Markieff Morris, a podstawowym graczom zabrakło wsparcia z ławki. Dobre momenty miał Brandon Jennings (13 punktów i cztery asysty), ale to za mało, by myśleć o wygranej w play-off NBA Marcin Gortat zagrał 29 minut, trafił jeden z czterech rzutów z gry, miał osiem zbiórek (dwie w ataku), blok i dwa faule. Jego rywal z Hawks - Dwight Howard - miał pięć punktów, 11 zbiórek, dwie asysty, przechwyt, blok i trzy faule.Hawks do zwycięstwa poprowadził skrzydłowy Paul Millsap, który w sobotę dla graczy Wizards był nie do zatrzymania. Rzucił 29 punktów, miał 14 zbiórek, pięć asyst, dwa bloki i przechwyt. Drugim motorem napędowym gospodarzy był rozgrywający Dennis Schroeder, który rzucił 27 punktów i miał dziewięć asyst, a 16 punktów dołożył debiutant Taurean Prince.Rywalizacja w play-off toczy się do czterech zwycięstw. Wizards z Hawks prowadzą 2-1. Mecz numer cztery zostanie rozegrany o godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu.