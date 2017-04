Puchar Anglii. Chelsea pokonała Tottenham i jest w finale

Spotkanie lidera z wiceliderem ekstraklasy stało na wysokim poziomie. Angielskie media relacjonowały, że na trybunach w drugiej połowie kilka razy zapadła "nerwowa cisza", groźnie było cały czas po obu stronach boiska.Chelsea rozpoczęła mecz w częściowo rezerwowym składzie. Na ławce usiedli m.in. Belg Eden Hazard i reprezentant Hiszpanii Diego Costa. Mimo to "The Blues" objęli prowadzenie w piątej minucie, gdy Brazylijczyk Willian trafił do siatki z rzutu wolnego.Niespełna kwadrans później był już jednak remis, a na listę strzelców wpisał się Harry Kane. Chelsea objęła prowadzenie po raz drugi dwie minuty przed przerwą, a bramkę zdobył ponownie Willian, tym razem z rzutu karnego.Tottenham znów odrobił stratę w 52. minucie po golu Dele Allego. Po godzinie gry trener Chelsea Antonio Conte dokonał podwójnej zmiany i na boisku pojawili się Hazard i Costa. Szczególnie ważną rolę odegrał ten pierwszy. Najpierw trafił na 3:2 w 75. minucie, a chwilę później przygotował pozycję strzelecką Nemanji Maticowi, który popisał się efektownym, mocnym strzałem w "okienko" z ok. 30 metrów. Ambitnie walczące "Koguty" nie były już w stanie odpowiedzieć na te dwa trafienia i odpadły z rozgrywek.Chelsea powalczy o ósme trofeum w historii klubu. Z kolei Tottenham został wyeliminowany w półfinale po raz siódmy z rzędu. Oba zespoły wciąż rywalizują o triumf w Premier League . Po 32 kolejkach Chelsea ma cztery punkty przewagi nad lokalnym rywalem.W niedzielę o 16 w drugim spotkaniu półfinałowym szósty w tabeli Arsenal zmierzy się z czwartym Manchesterem City. "Kanonierzy" mogą jeszcze dzięki FA Cup uratować przeciętny sezon i być może posadę trenera Arsene'a Wengera.