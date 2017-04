Ekstraklasa. Wielkie emocje w 30. kolejce. Już wiemy, kto zagra w grupie mistrzowskiej

Legia liderem, ale tylko przez chwilę

Gol w Gdyni rozstrzygnął

Komplet wyników 30. kolejki ekstraklasy:

Przed zaplanowaną na sobotę 30. kolejką ekstraklasy i podziałem punktów pięć zespołów było pewnych występu w grupie mistrzowskiej. Były to Jagiellonia Białystok (56 pkt), broniąca tytułu Legia (55), Lechia Gdańsk (53), Lech (52) i Wisła Kraków (44). O trzy pozostałe miejsca walczyło pięć zespołów: Pogoń Szczecin (39), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (39), Korona (39), KGHM Zagłębie Lubin (38) i Wisła Płock (38).Zaczęło się od gola Śląska Wrocław (Piotr Celeban, 5. minuta), choć w zasadzie pierwsza mogła, a może nawet powinna trafić Legia, która już w pierwszej minucie spotkania miała dwie dobre okazje (Tomas Necid i Michał Kopczyński).To, co nie udało się na początku spotkania, wyszło w 18. minucie, kiedy bramkarza Cracovii pokonał Dominik Nagy. Dla Węgra był to premierowy gol w ekstraklasie. Premierowy i dający Legii pierwsze miejsce w tabeli.Ale nie na długo. W 25. minucie mistrz Polski znowu został strącony z pierwszego miejsca po tym, jak gola dla Jagiellonii strzelił Cillian Sheridan.Szybko prowadził też Lech - od 7. minuty. Samobójczą bramkę - dodajmy, że piękną: strzałem głową pod poprzeczkę - zdobył Łukasz Surma.Kolejorz prowadził. Do przerwy prowadził też Górnik Łęczna i Arka Gdynia. Za to gola straciła Legia - w 42. minucie ręką we własnym polu karnym zagrał Artur Jędrzejczyk, a "jedenastkę" wykorzystał Damian Dąbrowski.Po 45 minutach aż osiem zespołów zmieniło swoje miejsce w tabeli, ale żaden z nich ani nie wyleciał z grupy mistrzowskiej, ani do niej nie wskoczył.Po przerwie pierwsza strzelać zaczęła Legia. Konkretnie Tomas Necid. Dla Czecha był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie od lutego i tak samo, jak w przypadku Nagy'a, debiutancki gol w ekstraklasie.Legia prowadziła, ale prowadziła też Jagiellonia, a to oznaczało, że w samym czubie tabeli do żadnych zmian nie dojdzie.I nie doszło. Z pierwszej "ósemki" wypadła na kilkadziesiąt minut Korona, która od 57. minuty przegrywała z Bruk-Betem (0:1). W jej miejsce do grupy mistrzowskiej wskoczyło Zagłębie, które zremisowało ze Śląskiem. Ale gol na remis dla Wisły Płock w doliczonym czasie gry sprawił, że Korona do niej wróciła.Pierwsza z siedmiu kolejek po podziale punktów już w następny weekend. Ostatnia na początku czerwca (2-4).Arka Gdynia - Wisła Płock 1:1Cracovia - Legia Warszawa 1:2Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica 0:1Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:0Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:1Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3:1Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:1