NBA. Blake Griffin nie zagra do końca sezonu

Clippers prowadzą z Utah 2-1. Pięciokrotny uczestnik Meczu Gwiazd kontuzji doznał w drugiej kwarcie, a badania wykonane jeszcze w Salt Lake City wykazały poważny uraz.W play off Griffin był czołowym graczem Clippers - zdobywał średnio 25 pkt i miał sześć zbiórek. W całym sezonie zasadniczym w 61 spotkaniach uzyskiwał średnio 21,6 pkt, 8,1 zbiórek i 4 ,9 asyst. 28-letni koszykarz od dłuższego czasu ma kłopoty zdrowotne, często zdarzają mu się kontuzje. W minionym sezonie w play off nabawił się urazu lewego mięśnia czworogłowego w czwartym spotkaniu pierwszej rundy z Portland Trail Blazers i także nie wrócił na parkiety.Od początku kariery Griffin występuje w Clippers, przez których został wybrany z numerem pierwszym w drafcie 2009 r. Kontuzja rzepki lewego kolana spowodowała, że opuścił cały sezon i zagrał dopiero w następnym. Bardzo udane mecze (średnio 22,5 punktów i 12,1 zbiórek) zadecydowały, iż 22-latek otrzymał nagrodę dla najlepszego debiutanta w 2011 r.W 2011 r. wygrał także konkurs wsadów piłki do kosza podczas weekendu towarzyszącemu Meczowi Gwiazd.