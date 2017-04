Real - Barcelona. Cadena SER: Trybunał nie zebrał się ws. Neymara

Za czerwoną kartkę otrzymaną podczas potyczki z Malagą, a także ironiczne oklaskiwanie arbitra skrzydłowy mistrzów Hiszpanii zawieszony został łącznie na trzy ligowe mecze, w tym niedzielny z Realem. Komitet Apelacyjny Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) odrzucił już wniosek Barcelony o zmniejszenie kary, dlatego ostatnim organem, który może jeszcze cokolwiek w tej sprawie zmienić, jest Trybunał Administracyjny ds. Sportu. Katalończycy próbują z użyciem Trybunału wykorzystać sprzeczne przepisy, by umożliwić zawodnikowi grę w Madrycie.O co dokładnie chodzi? Według Kodeksu Dyscyplinarnego Federacji sankcje wchodzą w życie natychmiast, ale ustawa, a więc dokument wyższy rangą, przewiduje zawieszenie kary do czasu wyczerpania wszystkich możliwości odwoławczych. A tych Duma Katalonii jeszcze nie wykorzystała. Działacze Barcelony, choć niemal pewni, że Trybunał podtrzyma decyzję RFEF, odwołali się do tego organu w sobotę. Jeśli Trybunał nie zwołałby zebrania w trybie nadzwyczajnym, w myśl wspomnianych przepisów kara powinna zostać zawieszona do czasu rozpatrzenia sprawy w przyszłym tygodniu, na co liczyli Katalończycy. A więc przynajmniej teoretycznie Neymar powinien móc zagrać przeciwko Królewskim.By rozwiać wszelkie wątpliwości, Trybunał zwołał ostatecznie posiedzenie na sobotę - informuje stacja radiowa Cadena SER. Do spotkania jednak nie doszło, ponieważ prezes Enrique Arnaldo nie mógł zlokalizować dwóch sędziów. Choć zdaniem Katalończyków to oznacza duże szanse na grę Neymara w Klasyku, Trybunał zamierza wysłać do klubu specjalne pismo, w którym podkreśli, że brak posiedzenia nie oznacza pozwolenia na występ Brazylijczyka. Sędziowie twierdzą, że wykonanie kar w federacji jest natychmiastowe i nie stosuje się do nich prawa, do jakiego odwołują się Katalończycy.Przed niedzielnym meczem w sprawie Neymara ma się pojawić oficjalny komunikat prasowy. Obecnie z każdą godziną szanse na grę zawodnika w Gran Derbi zdają się maleć. Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.