Liga francuska. Kylian Mbappe przejdzie do Paris Saint-Germain? Olbrzymie pieniądze za nastolatka

Francuz jest piłkarzem zespołu AS Monaco od 2015 roku, ale jego talent wybuchł dopiero w tym sezonie. W trwającej kampanii Mbappe wystąpił w 23 meczach Ligue 1, w których strzelił dwanaście goli i zaliczył pięć asyst. 18-latek znakomicie radzi sobie również w Lidze Mistrzów, w której strzelił już pięć bramek.Paryski klub jest pod wrażaniem formy młodego reprezentanta Francji i chciałby sprowadzić go na Parc des Princes w najbliższym okienku transferowym. PSG chce w ten sposób upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo dzięki jednemu transferowi zyskają świetnego zawodnika i osłabią swojego najgroźniejszego konkurenta do tytułu mistrzowskiego. Kontrakt Mbappe z AS Monaco obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku.Niedawno pojawiły się informację, że Francuzem zainteresowany jest Real Madryt. Klub z Hiszpanii chciałby mieć w swoich szeregach tak perspektywicznego zawodnika, bo największe gwiazdy drużyny mają już swoje lata, a Mbappe to prawdopodobnie jedna z przyszłych gwiazd futbolu. Florentino Perez jest skłonny wydać na Francuza nawet 80 90 milionów euro.