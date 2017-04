Real - Barcelona. Neymar jednak zagra w El Clasico? Barcelona ma plan

El Clasico może rozstrzygnąć losy mistrzostwa Hiszpanii, więc nic dziwnego, że działacze z Camp Nou chcą, by zespół podszedł do meczu z Królewskimi w najmocniejszym składzie. Problemu nie byłoby, gdyby nie zachowanie Neymara w wyjazdowym spotkaniu 31. kolejki La Ligi przeciwko Maladze. Na La Rosaleda Brazylijczyk nie tylko dostał czerwoną kartkę, ale i ironicznie bił brawo sędziemu asystentowi, przez co został zawieszony na aż trzy mecze. Katalończycy odwołali się co prawda od decyzji Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), ale Komitet Apelacyjny wniosek klubu rozpatrzył negatywnie.To jednak nie zamyka tematu powrotu Neymara. Barcelona zamierza odwoływać się jeszcze od wyroku w Trybunale Administracyjnym ds. Sportu. W tym przypadku, choć organ ten prawdopodobnie podtrzymałby decyzję RFEF, mistrzowie Hiszpanii chcą wykorzystać sprzeczność przepisów. Według Kodeksu Dyscyplinarnego Federacji sankcje wchodzą w życie natychmiast, ale ustawa, a więc dokument wyższy rangą, przewiduje zawieszenie kary do czasu wyczerpania wszystkich możliwości odwoławczych.Przedstawiciele Barcelony czekali ze złożeniem wniosku do soboty, licząc na to, że Trybunał nie spotka się w trybie nadzwyczajnym w trakcie weekendu. Teoretycznie, jeśli organ rozpatrzyłby sprawę dopiero w przyszłym tygodniu, karę traktować można jako zawieszoną. Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak członkowie samego Trybunału. Ich zdaniem odwołanie klubu musiałoby wpłynąć przed ostatnim zebraniem przed niedzielnym meczem. Sytuacji Neymara nie zmienia zatem raczej fakt, że Trybunał nie zamierza spotkać się w jego sprawie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.Działacze Barcelony wciąż badają sprawę od strony prawnej i nie wykluczają, że Brazylijczyk wybiegnie w niedzielę na murawę w Madrycie. Taki scenariusz może grozić Katalończykom walkowerem, ale zostanie podjęty w przypadku, gdy klub będzie pewny, że jego argumenty są wystarczające, by takiej kary uniknąć.