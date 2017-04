Liga Mistrzów. Hiszpańskie media: Losowanie było ustawione? To może być dowód

W pierwszej kolejności Ian Rush wylosował Real Madryt i nie wzbudziło to żadnych kontrowersji, bo wszystkie kulki były mocno wymieszane. Później jednak Walijczyk złapał za kolejną kulkę i wykonał kilka ruchów, które praktycznie nie poruszyły pozostałymi. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że mógł być to spisek, który nie pozwolił na to, by kolejny raz w finale zagrały dwie drużyny z Madrytu.Takie losowanie sprawiło, że w pierwszym półfinale zmierzą się zespoły ze stolicy Hiszpanii (2 i 9 maja ), a w drugim zagra francuskie AS Monaco i włoski Juventus (3 i 10 maja ). Oznacza to, że w finale na pewno zobaczymy zespoły z różnych lig, co ma zwiększyć zainteresowanie mediów i kibiców.