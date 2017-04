Transfery. Hertha Berlin zainteresowana Łukaszem Skorupskim

Skorupski obecnie występuje w Empoli, dokąd jest wypożyczony już drugi sezon z rzędu z AS Romy. W swoim zespole spisuje się znakomicie (w przeciwieństwie do swoich kolegów, Empoli zajmuje 17. miejsce) i dlatego liczy na to, że trafi do mocniejszego klubu.Jego przyszłość w Romie stoi pod znakiem zapytania i zależy od tego, czy Rzymianie wykupią z Arsenalu Wojciecha Szczęsnego. Jeśli Skorupski będzie musiał zmienić klub po raz kolejny, to zainteresowanie nim wyrażają Torino (ale to zależy od tego, czy Turyńczycy wykupią Joe Harta z Manchesteru City ) oraz Hertha Berlin "Stara Dama" obecnie zajmuje 5. miejsce w Bundeslidze. Nie ma zbyt wielkich szans na awans do czołowej czwórki i grę w Lidze Mistrzów , ale powinna zapewnić sobie awans do Ligi Europy. Obecnie podstawowym bramkarzem Herthy jest Rune Jarstein, który w 29 meczach ligowych stracił 35 goli. Jego zmiennikiem jest Thomas Kraft, były bramkarz Bayernu Monachium