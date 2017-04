Transfery. Bayern szuka zmiennika dla Lewandowskiego. Znalazł takiego w Anglii?

Wartość niespełna 31-letniego piłkarza serwis transfermakt.de szacuje na 25 milionów euro. W londyńskim klubie gra od pięciu lat, wielokrotnie mówi o swoim przywiązaniu do ekipy, ale ostatnio coraz częściej jest rezerwowym, co nie do końca mu odpowiada. Z 32 meczów, które zagrał w tym sezonie, tylko 13 zaczął od pierwszej minuty. Strzelił 13 goli.Potencjał w zawodniku widzi Bayern, który składał już Arsenalowi wstępne oferty. Nie wiadomo, czy piłkarz życzyłby sobie transferu do Monachium . W Bayernie, dopóki gra tam Robert Lewandowski , nie mógłby liczyć na nic więcej poza rolą zmiennika.O swoją przyszłość Giroud martwić się nie musi. W styczniu przedłużył kontrakt z Arsenalem do 2019 roku.