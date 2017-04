Premier League. "Sky Sports": Zlatan Ibrahimović nie zagra do końca sezonu

Nie-by-wa-ły pech Zlatana. Ostatnia akcja i TAKA kontuzja. pic.twitter.com/Qv9uKp9q4W — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 20 kwietnia 2017

Nie-by-wa-ły pech Zlatana. Ostatnia akcja i TAKA kontuzja. pic.twitter.com/Qv9uKp9q4W — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 20 kwietnia 2017

Jose Mourinho stwierdził po spotkaniu, że "nie jest optymistą" w kwestii kontuzjowanego kolana Szweda. Teraz prawdopodobnie zabraknie go w kluczowych meczach tego sezonu.Ibrahimović jest najlepszym strzelcem "Czerwonych Diabłów". W 28 meczach ligowych strzelił 17 goli i zaliczył pięć asyst, a w 11 meczach Ligi Europy zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Przed Manchesterem najważniejsze spotkania: zespół na sześć kolejek przed końcem Premier League zajmuje 5. miejsce i traci cztery punkty do 4. Manchesteru City, mając o jeden mecz rozegrany mniej. Oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu 27 kwietnia , które będzie miało wielki wpływ na to, która drużyna zajmie miejsce w czołowej czwórce, dające prawo gry w Lidze Mistrzów. "Czerwone Diabły" mogą awansować do najważniejszych rozgrywek również poprzez wygranie Ligi Europy. W półfinale zmierzą się z hiszpańską Celtą Vigo.