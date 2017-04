SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. El Clasico, 30. kolejka ekstraklasy i rozstrzygnięcia w PlusLidze

EKSTRAKLASA



15.30 Bayern Monachium - Mainz



- Nigdy nie dowiemy się, z jakim wynikiem przyjechalibyśmy do Madrytu, gdybym grał. Teraz możemy tylko gdybać. Musimy skupić się na lidze i Pucharze Niemiec - mówił Robert Lewandowski po porażce z Realem Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W sobotę Bayern ma doskonałą szansę, aby potwierdzić słowa Polaka. Do Monachium przyjedzie Mainz, które walczy o utrzymanie.



Typ Sport.pl: BAYERN



18.00 Arka Gdynia - Wisła Płock



Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego jest bardzo ważna dla drużyny z Płocka. Wisła wciąż ma bardzo duże szanse na awans do grupy mistrzowskiej. Wystarczy, że pokona Arkę, która z kolei walczy o życie. W tej chwili ma tylko trzy punkty przewagi nad ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna.



Typ Sport.pl: WISŁA



18.00 Górnik Łęczna - Wisła Kraków



Mimo, że Górnik nie przegrał czterech z ostatnich pięciu spotkań wciąż jest czerwoną latarnią ligi. Dla zespołu Franciszka Smudy każdy mecz do końca sezonu będzie walką o przetrwanie. Wisła ma zapewnione piąte miejsce w tabeli, ale po podziale punktów strata do czołówki się zmniejszy. Wtedy drużyna z Krakowa może zaatakować.



Typ Sport.pl: REMIS



18.00 Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica



Pojedynek o być albo nie być w grupie mistrzowskiej. Termalika zajmuje siódme, a Korona ósme miejsce w tabeli. Tylko zwycięstwo w tym spotkaniu zapewni jednej z drużyn sukces. W przypadku remisu obie drużyny mogą znaleźć się wśród spadkowiczów. Zagłębie i Wisła Płock tylko na to czekają.



Typ Sport.pl: KORONA



18.00 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok



Piast po serii udanych spotkań w ostatniej kolejce przegrał z Termaliką. W sobotę Gliwiczan czeka jeszcze trudniejsze zadanie. Na swoim stadionie będą gościć lidera ekstraklasy, który musi wygrać jeśli myśli o rozpoczęciu fazy play-off nad Legią.



Typ Sport.pl: JAGIELLONIA



18.00 Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław



Zapowiadało się, że Zagłębie nie będzie miało problemu z załapaniem się do grupy mistrzowskiej. Drużyna z Lubina niespodziewanie przegrała cztery mecze z rzędu i teraz nie dość, że musi pokonać Śląsk, to jeszcze liczyć na potknięcia rywali.



Typ Sport.pl: ZAGŁĘBIE



18.00 Lech Poznań - Ruch Chorzów



Lech w



Typ Sport.pl: LECH



18.00 Cracovia - Legia Warszawa



Z kilku zawodników nie będzie mógł skorzystać w sobotnich spotkaniu ekstraklasy z Legią Warszawa trener piłkarzy Cracovii Jacek Zieliński. Od dłuższego czasu leczy się Miroslav Covilo, a Hubert Wołąkiewicz będzie pauzować za żółte kartki. Legia zamierza te braki wykorzystać, zwyciężyć i awansować na pozycję lidera ekstraklasy. W tym jednak musi mistrzom Polski pomóc Piast Gliwice, który gra z Jagiellonią.



Typ Sport.pl: LEGIA



18.00 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk



Remis w ostatnim meczu rundy zasadniczej ekstraklasy z Pogonią Szczecin nie powiększy dorobku piłkarzy Lechii po podziale punktów. Gdańszczanie plasują się na trzeciej pozycji w tabeli, jednak po 30 kolejkach, w zależności od wyniku swojego spotkania, a także rezultatów Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa i Lecha Poznań, mogą zająć miejsca 1-4. Dla Pogoni to mecz o pozostanie w grupie mistrzowskiej.



Typ Sport.pl: REMIS



18.15 Chelsea - Tottenham



Tottenham ma szansę zagrać w finale Pucharu Anglii po raz pierwszy od 1991 roku - wówczas pokonał Nottingham Forest. Od tego czasu cieszył się jeszcze tylko dwa razy z Pucharu Ligi (1999 i 2008), ale nie wywalczył żadnego innego trofeum. Chelsea myśli z kolei o zażegnaniu drobnego kryzysu ostatnich dni, kiedy przegrała z Crystal Palace 1:2 i z Manchesterem United 0:2.



Typ Sport.pl: Tottenham



Poza tym dzieje się:



od 13.00 mecze 33. kolejki La Liga



od 15.00 mecze 29. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki



od 15.30 mecze 30. kolejki Bundesligi, w tym Borussia M. - Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek)



od 16.00 mecze 34. kolejki Premier League



o 16.00 mecz Korea Południowa - Polska w MŚ Dywizji 1A w Kijowie



od 17.00 mecze 34. kolejki Ligue 1, w tym PSG - Motpellier (Grzegorz Krychowiak), Bordeaux - Bastia (Igor Lewaczuk), czy Caen - Nantes (Mariusz Stępiński)



od 17.00 mecze 27. kolejki piłkarskiej I ligi



od 17.30 spotkania 2. kolejki PGE Ekstraligi



o 23.30 trzeci mecz 1. rundy play-offów NBA: Washington Wizards - Atlanta Hawks (Marcin Gortat)



NIEDZIELA



PIŁKA NOŻNA



12.30 Sassuolo - Napoli



Napoli nie ustaje w walce o wicemistrzostwo Włoch, gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Do drugiej Romy traci dwa punkty i z tego względu nie może pozwolić sobie na stratę punktów z 15. Sassuolo. Trudno powiedzieć, czy Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński wystąpią w pierwszym składzie.



Typ Sport.pl: NAPOLI



16.00 Arsenal - Manchester City



Drugi półfinał Pucharu Anglii i drugi hit. Dla Arsenalu to trofeum może być pocieszeniem po słabym sezonie, zwłaszcza że szanse na awans do Ligi Mistrzów są coraz mniejsze. Manchester City jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, ale Pep Guardiola z pewnością nie pogardzi Pucharem Anglii, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego renomę na Wyspach Brytyjskich.



Typ Sport.pl: MANCHESTER CITY



18.00 Anderlecht - Club Brugge



Po odpadnięciu z Ligi Europy Anderlechtowi została już tylko walka o mistrzostwo Belgii. Po trzech kolejkach grupy mistrzowskiej (z 10) ma aż sześć punktów przewagi nad drugim Gentem oraz trzecim Club Brugge, z którym zagra w niedzielę. Ewentualne zwycięstwo byłoby ogromnym krokiem w kierunku mistrzostwa i awansu do Ligi Mistrzów. Czy Łukasz Teodorczyk dorzuci do tego swoją cegiełkę?



20.45 Real Madryt - FC Barcelona



Najważniejsze sportowe wydarzenie weekendu. Jeśli Real Madryt wygra, to chyba tylko jakiś kataklizm zabrałby "Królewskim" mistrzostwo Hiszpanii - mieliby wtedy sześć punktów przewagi nad Barceloną i zaległy mecz do rozegrania. Remis również nie byłby najgorszy dla ekipy Zinedine'a Zidane'a, dlatego to na Barcelonie spoczywa większa presja.



Typ Sport.pl: REMIS



POZOSTAŁE



17.30 Resovia - Jastrzębski Węgiel



Pora na decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze! Jastrzębski Węgiel wygrał pierwszy mecz o brąz z Resovią 3-1, dlatego Rzeszowianie muszą na własnym boisku wygrać 3-0 lub 3-1 i zwyciężyć w "złotym secie". Każdy inny wariant da trzecie miejsce podopiecznym Marka Lebedewa.



20.30 ZAKSA - PGE Skra



W Łodzi aktualni mistrzowie Polski wygrali aż 3-0 i z tego względu ZAKSA musi wygrać u siebie tylko dwa sety, by zapewnić sobie kolejne mistrzostwo. Podopieczni Ferdinando De Giorgiegio zdemolowali rywali wygrywając sety do 25, 21 oraz 19. Formą w pierwszym meczu błysnął zwłaszcza Dawid Konarski, który zdobył aż 27 punktów!