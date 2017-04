Serie A. AC Milan i Inter w chińskich rękach; coraz więcej pytań i zagadek

Od zeszłego roku Inter należy do konsorcjum Suning Group. 13 kwietnia , po wielomiesięcznych, przedłużających się negocjacjach były premier Berlusconi, który był właścicielem AC Milan przez 31 lat, sprzedał go, razem z długami w wysokości kilkuset milionów euro, konsorcjum Rossoneri Sport Investment Lux. Jego właścicielem jest chiński biznesmen Yonghong Li.Prasa włoska sugeruje, że 80 -letni Berlusconi zrobił to pod wpływem rodziny, zaniepokojonej stanem finansów jego imperium.Odkąd dwa niegdyś potężne mediolańskie kluby stały się własnością Chińczyków, włoscy komentatorzy sportowi dalecy są od entuzjazmu. Z ich artykułów i wypowiedzi wynika, że raczej pogodzili się z tą sytuacją.Za kuriozum uznano ostatnio to, że pierwsze "chińskie derby" Mediolanu tuż po sfinalizowaniu transakcji przez Berlusconiego odbyło się w południe. Od razu wyjaśniono, że czas dostosowany został do oczekiwań widzów w Chinach."La Gazzetta dello Sport" ironizowała, że należy dziękować za to, że Milanu nie kupił nikt ze stanu Teksas, bo wtedy mecze rozgrywano by w środku nocy."Czy następne derby Mediolanu odbędą się w Szanghaju?" - zapytała gazeta.Lewicowe "Il Fatto Quotidiano" podkreśliło zaś, że mecz ten miał największą widownię w historii Serie A: 860 milionów potencjalnych widzów. Gazeta postawiła pytanie, czy taka przyszłość czeka włoską piłkę.Prasa sportowa zastanawia się, kto będzie teraz kibicować obu mediolańskim klubom. Dotychczas tradycyjnie z Interem trzymała klasa średnia, a kibicami Milanu byli reprezentanci klasy robotniczej.Nie dość, że przez ostatnie dekady, gdy AC Milan należał do Silvio Berlusconiego, podziały wśród kibiców były także natury politycznej, obecnie pogłębiają się one, a towarzyszy im kompletne zagubienie fanów piłki. Mówią o tym sami kibice w programach sportowych we włoskich stacjach radiowych i podkreślają to też komentatorzy.Gazety przypominają, że sukcesy obu klubów ze stolicy Lombardii od lat 60. były przede wszystkim rezultatem boomu gospodarczego całych Włoch. Teraz zaś, jak zauważono, ich przejście w ręce Chińczyków jest najlepszym dowodem ekonomicznego kryzysu kraju.Optymiści mówią zaś, że to pozytywny rezultat procesu globalizacji.Jednak czy na pewno chodzi o piłkę? - pytają komentatorzy. Przypominają, że w zeszłym roku wściekłość fanów Interu wywołały słowa nowego prezesa tego klubu Zhanga Jindonga, który na konferencji prasowej wzniósł okrzyk "naprzód Inda" zamiast "Inter". To dowód nie tylko kłopotów z językiem włoskim, ale i braku autentycznego przywiązania i pasji - mówiono."La Gazzetta dello Sport" zastanawia się, czy nowymi właścicielami kieruje miłość do obu legendarnych klubów, czy chęć szybkiego zysku; czy uszanują ich głębokie europejskie tradycje. Czy znają się w ogóle na piłce nożnej? - pytają media."La Repubblica" zwraca uwagę na to, że prawie nic nie wiadomo o nowym właścicielu Milanu. "Nie ma jego życiorysu, znamy tylko miejsce i datę urodzenia" - podkreśla. Według rzymskiej gazety należałoby poznać biznesmena, który obiecuje zainwestować 1 miliard euro, by klub powrócił do dawnej świetności i by był w piątce najlepszych na świecie.Dziennik przytoczył wypowiedź szefa urzędu do walki z mafią w zarządzie Mediolanu Davida Gentiliego. "Chcemy wiedzieć, kim są naprawdę właściciele Milanu"- oświadczył tuż po transakcji.Nie pomógł rozwikłać tej zagadki były trener włoskiej prezentacji, obecnie selekcjoner Chin Marcello Lippi, który w wywiadzie telewizyjnym przyznał: "Nikt nie zna tu inwestorów Milanu, w przeciwieństwie do konsorcjum Suning, które jest znane"."Popytałem miejscowych menedżerów, ale nikt nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi" - powiedział potem Lippi w "Corriere dello Sport".W miesiącach poprzedzających sfinalizowanie umowy przez Silvio Berlusconiego pojawiały się też wątpliwości dotyczące charakteru możliwych powiązań przyszłych nabywców z władzami w Pekinie.Z mieszanymi uczuciami przyjęto też wiadomość, że AC Milan będzie notowany na chińskiej giełdzie.W popularnej sportowej audycji w Radio 24 podkreślono: "Nieważne, czy kluby kupują Chińczycy, Arabowie czy Rosjanie. Chodzi o to, by byli to inwestorzy, którzy kupują esencję włoskości nie niszcząc jej".Arcybiskup Mediolanu kardynał Angelo Scola, który jest kibicem Milanu, powiedział w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport", że ma wiele zastrzeżeń do przejścia obu klubów w chińskie ręce.75-letni dostojnik przyznał, że jest zaniepokojony i nie rozumie tej sytuacji."Mam nadzieję, że to nie oznacza utraty tożsamości naszej metropolii" - dodał.Jednocześnie zwraca się uwagę na postawę wielu znanych włoskich piłkarzy z Serie A, którzy w ostatnich miesiącach odrzucili oferty gigantycznych zarobków w chińskich klubach, usiłujących ich do siebie ściągnąć przedstawiając rekordowe propozycje finansowe.