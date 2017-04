Ekstraklasa. Ojrzyński: nie liczy się jakość tylko wynik

Do sobotniej konfrontacji zawodnicy Arki przystąpią po pięciu kolejnych ligowych porażkach. Po czwartej z rzędu przegranej 1:5 w Szczecinie z Pogonią pracę stracił Grzegorz Niciński, którego zastąpił Leszek Ojrzyński. Debiut nowego szkoleniowca nie był zbyt udany, bowiem gdynianie ulegli w Gdańsku Lechii 1:2."Nie byłem do końca zadowolony z tego debiutu, bo po przegranej nie można być zadowolonym. Zobaczyłem jednak dużo pozytywów i teraz czas na pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Jesteśmy świadomi, że w każdej działce jest coś do poprawienia i z takim założeniem trenujemy. Z meczu na mecz będziemy pewne rzeczy korygować, analizować i cały czas rozmawiać. Ważne jest też, co myśli drużyna, bo jesteśmy na etapie poznawania się" - stwierdził szkoleniowiec Arki.Żółto-niebiescy plasują się po 29 kolejkach na 14. pozycji, ale w przypadku wygranej z Wisłą mogą nawet awansować na 11. "O to zagramy w sobotę. Wyjściowa pozycja ma kolosalne znaczenie i na pewno lepiej być wyżej w tabeli. Wtedy więcej spotkań gra się u siebie i można liczyć na wsparcie 12. zawodnika, jakim są kibice. Z drugiej strony niektóre drużyny lepiej radzą sobie na wyjazdach" - ocenił.Gdyński szkoleniowiec zapowiada ofensywną grę swojego zespołu. "Walczymy o pełną pulę, bo inaczej być nie może. Przy podziale wygrana da nam punkt więcej niż w przypadku remisu. W spotkaniu z Lechią mieliśmy plan, aby zagrać ofensywnie, jak najszybciej strzelić gola i odnieść zwycięstwo. Tych założeń nie udało się w Gdańsku zrealizować, ale mam nadzieję, że zdołamy tego dokonać w sobotę i po meczu z Wisłą będziemy już w dobrych nastrojach" - powiedział.Z kolei zawodnicy z Płocka zajmują dziewiąte miejsce, ale zwycięstwo w sobotnim spotkaniu, bez względu na inne wyniki , zapewni im miejsce w czołowej ósemce. Z tego też względu 45-letni szkoleniowiec spodziewa się otwartej gry także ze strony rywali."Wisła przyjedzie z nastawieniem, aby znaleźć się w grupie mistrzowskiej i zrobi wszystko, aby wygrać mecz, bo podział punktów może im nic nie dać. My również nie zamierzamy się bronić, zatem możemy spodziewać się otwartego i interesującego widowiska. Przypuszczam, że piłkarze obu drużyn nie odkryją od razu kart, jednak spotkanie trwa 90 minut i zobaczymy kto kogo przechytrzy. Dla nas jednak nie liczy się jakość tylko końcowy wynik" - podkreślił.W sobotnim spotkaniu do składu Arki wraca ofensywny Mateusz Szwoch, który nie zagrał z Lechią z powodu żółtych kartek. Nie wiadomo natomiast, czy do gry będą zdolni zmagający się z różnymi urazami napastnik Przemysław Trytko i prawy pomocnik Marcus Vinicius. "Decyzję o tym, czy zawodnicy mogą wznowić treningi podejmuję wspólnie ze sztabem medycznym. Mam jednak zasadę, że jeśli jakiś piłkarz nie jest gotowy do gry dwa dni przed spotkaniem to nie pojawi się w nim na boisku" - podsumował Ojrzyński.W pierwszej konfrontacji tych zespołów w Płocku był remis 0:0.