Cracovia - Legia. Jacek Magiera: Przed nami najważniejsze mecze w sezonie

Legia negocjuje nowy kontrakt z Vadisem Odjidją-Ofoe

Legia marnuje szansę. Lider nadal w Białymstoku

Gwiazda Legii: Znowu zawiedliśmy u siebie

Mały wielki piłkarz - kim jest Sebastian Szymański?

Legia zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Obrońcy tytułu będą musieli radzić sobie bez zawieszonego za kartki Belga Vadisa Odjidji Ofoe.- Oczywiście mamy koncepcję, jak zastąpić Vadisa. Są Miroslav Radovic, Kasper Hamalainen, Dominik Nagy, Sebastian Szymański czy Waleri Kazaiszwili. Z nich wybiorę zawodnika, który wystąpi na pozycji numer 10 - powiedział Magiera, cytowany w serwisie legia.com.Legia zgromadziła 55 punktów i jest druga w tabeli. Lider Jagiellonia Białystok ma 56 pkt.Przed tygodniem warszawski zespół tylko zremisował przed własną publicznością z Koroną Kielce 0:0.- Byłem niezadowolony z wyniku i ze sposobu gry , powiedziałem o tym drużynie. Jesteśmy mądrzejsi o to spotkanie, trzeba wyciągnąć wnioski. Czynami, a nie gadaniem, co należy zrobić. To już temat zamknięty, wyniku nie poprawimy. Przed nami najważniejsze mecze w sezonie. Dostaliśmy dobry sygnał ostrzegawczy i dobrą naukę, aby w przyszłości takie sytuacje nam się nie przytrafiały - podkreślił Magiera.Wszystkie spotkania 30. kolejki rozpoczną się w sobotę o godzinie 18.***Agent piłkarza rozpowiada, że nikt z nim o nowej umowie nie rozmawia. Ale Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, zapewnia że zrobi wszystko, by zatrzymać w klubie Vadisa Odjidję-Ofoe.Miała być szósta wygrana z rzędu, miał być lider, ale zamiast tego był brzydki mecz i wciąż drugie miejsce w tabeli. Legia Warszawa w 29. kolejce ekstraklasy tylko bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce.- To nie był ładny mecz. Nie potrafiliśmy wykreować sytuacji pod polem karnym rywala. Na boisku było dużo agresji i walki, co nie ułatwiło nam zadania - mówił gwiazdor Legii po ostatnim bezbramkowym remisie z Koroną.- Pochwały do mnie płyną, to miłe. Ale spokojnie. Jeszcze nic wielkiego nie zrobiłem - mówi Sebastian Szymański, 17-letni pomocnik Legii Warszawa, który zimą pokazał się z bardzo dobrej strony na obozach, wielu typuje go na odkrycie rundy wiosennej ekstraklasy.