Ekstraklasa. Andrzej Kowal po sześciu latach odchodzi z Resovii

W niedzielę Resovia rozegra rewanżowy mecz o brązowy medal z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy przegrała 1:3."Coś się zaczyna, coś się kończy, tak i ta moja praca na stanowisku trenera w tym sezonie będzie skończona. Kończę współpracę z klubem jeśli chodzi o tę funkcję" - oświadczył szkoleniowiec.Dodał, że sześć lat, które spędził jako pierwszy trener Resovii "będą na pewno procentowały w przyszłości". W trakcie konferencji podziękował za współpracę m.in. kapitanom drużyny: poprzedniemu Oliegowi Achremowi i obecnemu Jochenowi Schoepsowi. "Są to prawdziwi profesjonaliści, z którymi współpraca była wielką przyjemnością" - zaznaczył.Jego decyzję o odejściu przyśpieszył tegoroczny "brak finału z udziałem Resovii". "Jest to dla mnie rozczarowanie, ale ta decyzja dojrzewała od dłuższego czasu. Kiedy się sześć lat pracuje w klubie, który cały czas gra o wysokie cele ma prawo być człowiek zmęczony" - zauważył szkoleniowiec.Na konferencji Kowal wystąpił wspólnie z przewodniczącym rady nadzorczej Asseco Resovii Markiem Pankiem oraz prezesem klubu Bartoszem Górski. Obaj podkreślali dobrą współprace z odchodzącym szkoleniowcem. "Andrzej jest jednym z najlepszych trenerów w ostatnich latach w Polsce. Dzięki niemu przeżywaliśmy niesamowite chwile na boisku i nie tylko, bo pamiętam piękne fety po zdobyciu tytułów mistrzowskich na rzeszowskim rynku. To Andrzej był dyrygentem drużyny, która nas doprowadziła do wielu pięknych chwil" - zauważył Górski.Pytany w trakcie konferencji Górski nie chciał ujawnić kto zajmie miejsce odchodzącego trenera.46-letni Kowal związany jest z Resovią od lat 90 . Był jej zawodnikiem, a potem od 2002 r. pracował jako szkoleniowiec.W 2011 r. został pierwszym trenerem. W tym czasie Asseco Resovia trzykrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski (2012, 2013, 2015), a dwa razy była drugą drużyną w kraju (2014 i 2016). W 2015 r. podopieczni Kowala wywalczyli też drugie miejsce w Lidzie Mistrzów.