Ekstraklasa. Cracovia z problemami kadrowymi przed Legią

"Nie będzie brany przy ustalaniu "18" meczowej borykający się z problemami zdrowotnymi Tomas Vestenicky, chory jest Milan Dimun, a Jakub Cunta po ostatnim meczu rezerw ma złamane żebro. Nie będzie też z powodu urazu Huberta Adamczyka" - powiedział Zieliński podczas konferencji prasowej.Piątkowego treningu nie skończył Deleu, ale zdaniem szkoleniowca będzie gotowy w sobotę do wyjścia na boisko.Zdaniem Zielińskiego, aby pokonać ekipę z Warszawy drużyna musi: "zagrać bardzo dobry mecz, mieć chłodną głowę, grać konsekwentnie, mądrze i skutecznie. Wiele warunków musi zostać spełnionych. Jednak tak być musi, jeśli się myśli o zwycięstwie w meczu z mistrzem Polski"."Nie jestem od tego, aby odpowiadać na pytanie kto będzie w tym sezonie mistrzem Polski" - dodał. Podkreślił, że jego zespół na pewno nie ułatwi Legii ewentualnego zdobycia korony.Minęło dwa lata odkąd Zieliński został szkoleniowcem "Pasów". W piątek nie chciał szeroko podsumowywać tego okresu, ale powiedział, że on jak i jego drużyna - nie ma się czego wstydzić.O jego zatrudnieniu w Cracovii poinformowano 20 kwietnia 2015 r. Wówczas zastąpił na stanowisku Roberta Podolińskiego. Pierwotnie kontrakt szkoleniowca, który wcześniej pracował w Ruchu Chorzów, miał obowiązywać do czerwca 2016 r. Potem został przedłużony.Zieliński, który urodził się w Tarnobrzegu (22 marca 1961 r.), grał m.in. w tamtejszej Siarce, Stali Stalowa Wola . Karierę trenerską rozpoczął w Siarce. Potem prowadził m.in. Koronę Kielce, GKS Bełchatów, Górnika Łęczna, Piast Gliwice, Lecha Poznań Mecz Cracovii z Legią odbędzie się w sobotę o godz. 18. Rafał Czerkawski