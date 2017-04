Ekstraklasa. Legia negocjuje nowy kontrakt z Vadisem Odjidją-Ofoe

Legia marnuje szansę. Lider nadal w Białymstoku

Umowa Belga z Legią wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na Łazienkowskiej chcą ją przedłużyć. Agent piłkarza rozpowiada jednak, że nikt na razie w tej sprawie z nim się nie kontaktował. W klubie zaprzeczają - mówią, że to nieprawda. Że praktycznie codziennie z jego menedżerem rozmawia dyrektor sportowy Michał Żewłakow.Odjidja już teraz jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na Łazienkowskiej (ok. 600 tys. euro za sezon). Więcej od niego zarabia tylko Artur Jędrzejczyk, który w styczniu podpisał czteroletni kontrakt (ok. 800 tys. euro za sezon). W Legii twierdzą, że stać ich na podwyżkę dla Odjidji. Że propozycja nowej umowy została już nawet przedstawiona jemu i jego menedżerowi.- Zrobię wszystko, żeby został u nas na kolejny rok, albo nawet i dłużej - mówi Dariusz Mioduski. Sam piłkarz na razie jednak niechętnie wypowiada się na temat nowej umowy. Wygląda, jakby czekał na koniec rozgrywek, oferty z innych klubów (belgijskie media podawały ostatnio, że interesuje się nim Anderlecht, wcześniej informowały o propozycji ze strony Gentu) i miejsce, które Legia zajmie w lidze.Odjidja trafił do Legii w sierpniu po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z Norwich. Początkowo prezentował się słabo - na boisku był ociężały, nie dawał żadnego pożytku drużynie. Odżył po przyjściu Jacka Magiery, który zdecydował się na przesunięcie go bliżej napastników. Teraz jest najjaśniejszą gwiazdą ligi, umiejętnościami przerasta wszystkich zawodników ekstraklasy. - To przyjemność oglądać go z piłką przy nodze. Jeśli latem z Legii odejdzie, trudno będzie go zastąpić - mówi Maciej Murawski, ekspert NC+.O tym, kto spróbuje zastąpić Odjidję, przekonamy się już w najbliższej kolejce. Legia w meczu z Cracovią będzie musiała sobie radzić bez niego, bo w ostatnim meczu z Koroną (0:0) zobaczył on czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. - Jak zastąpić Vadisa? Mamy na jego miejsce mnóstwo piłkarzy. Jest Kasper Hämäläinen, Miro Radović, Dominik Nagy, Sebastian Szymański, Vako Kazaiszwili - wymienia jednak Magiera.Początek meczu z Cracovią w sobotę o 18.***Miała być szósta wygrana z rzędu, miał być lider, ale zamiast tego był brzydki mecz i wciąż drugie miejsce w tabeli. Legia Warszawa w 29. kolejce ekstraklasy tylko bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce - To nie był ładny mecz. Nie potrafiliśmy wykreować sytuacji pod polem karnym rywala. Na boisku było dużo agresji i walki, co nie ułatwiło nam zadania - mówił gwiazdor Legii po ostatnim bezbramkowym remisie z Koroną.- Pochwały do mnie płyną, to miłe. Ale spokojnie. Jeszcze nic wielkiego nie zrobiłem - mówi Sebastian Szymański, 17-letni pomocnik Legii Warszawa, który zimą pokazał się z bardzo dobrej strony na obozach, wielu typuje go na odkrycie rundy wiosennej ekstraklasy.