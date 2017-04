Ekstraklasa. Nowak: Nie zagramy jak kamikadze

W 29 meczach sezonu zasadniczego Lechia zgromadziła 53 punkty, co po podziale da jej 27 "oczek". Remis w sobotniej konfrontacji z Szczecinie nie powiększy tego dorobku."Zwycięstwo bardzo dużo nam da, co nie znaczy, że zagramy z Pogonią na wariackich papierach, w stylu kamikadze. Nasza taktyka musi być oparta na zdrowych i racjonalnych przesłankach. W kolejnych spotkaniach chcemy kontynuować to, co cechowało nas przez cały sezon, a była to stabilizacja, wiara we własne umiejętności oraz kreowanie akcji" - przyznał.Gdańszczanie plasują się na trzeciej pozycji w tabeli, jednak po 30 kolejkach, w zależności od wyniku swojego spotkania, a także rezultatów Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa i Lecha Poznań , mogą zająć miejsca 1-4."Lepiej być jak najwyżej w tabeli i dlatego każdy punkt jest na wagę złota, jednak takimi analizami w ogóle nie zaprzątamy sobie głowy. W układzie górnej ósemki pewne jest tylko to, że piąta będzie Wisła Kraków , natomiast po sobotnich spotkaniach ta klasyfikacja może wywrócić się do góry nogami. Poza tym jest to nie tylko ważny mecz dla nas, ale także dla szczecinian, którzy walczą o miejsce w grupie mistrzowskiej. Gospodarze muszą wygrać, bo tylko takie rozstrzygnięcie, bez względu na inne wyniki, zapewni im utrzymanie" - zauważył.Do sobotniej konfrontacji biało-zieloni przystąpią po trzech udanych występach, w których zanotowali dwa zwycięstwa i remis. "Trudny moment, kiedy ponieśliśmy trzy porażki z rzędu, mamy już za sobą. Praca, którą ostatnio wykonaliśmy, została nagrodzona i przyniosła efekt w postaci siedmiu punktów. Mamy swoje cele i do kolejnych meczów podejdziemy z wiarą, ale także ze świadomością, że potrafimy grać lepiej" - dodał.W 15 meczach na własnym stadionie gdańszczanie zanotowali 12 zwycięstw, dwie porażki oraz remis. Jedynym zespołem, który odebrał lechistom dwa punkty była właśnie Pogoń - pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się rezultatem 1:1. Prowadzenie dla gospodarzy uzyskał w 9. minucie Rafał Wolski, wyrównał w 45. minucie z rzutu karnego Adam Frączczak. I właśnie strzelca gola w listopadowej potyczce szczególnie zachwala gdański szkoleniowiec."Po rundzie jesiennej staraliśmy się znaleźć Wolskiemu optymalne miejsce, który pozwoliłoby mu ustabilizować formę i sprawiłoby, że w takim ustawieniu czułby się najlepiej. I taką formułę udało nam się wymyślić. Ten pomocnik ma teraz na boisku więcej miejsca, a przez to więcej swobody w operowaniu piłką. W każdym meczu otrzymuje również określone obowiązki, a dotyczą one też defensywy, i ze wszystkich wywiązuje się bardzo dobrze. Widać, że w takim ustawieniu Rafał jest sobą. Jest aktywny i kreuje sytuacje, czerpie także przyjemność z gry co przekłada się na jego postawę i na nasze wyniki. Świetnie także uzupełnia się z Milosem Krasicem, a ta dwójka nadaje ton naszej grze" - stwierdził.W sobotnim meczu w Lechii nie może jedynie zagrać kontuzjowany obrońca Grzegorz Wojtkowiak.