Premier League. Liverpool chce wykorzystać pauzę najgroźniejszych rywali

Trzy pierwsze miejsca w Premier League dają bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, a zespół z czwartego miejsca musi przebrnąć eliminacje. Pierwsza i druga lokata są już praktycznie zarezerwowane dla Chelsea (75 punktów) i Tottenhamu Hotspur (71), natomiast o dwie pozostałe walczą cztery ekipy.Trzeci Liverpool zgromadził 66 pkt, ale rozegrał 33 spotkania - o jedno więcej od Manchesteru City, który traci do "The Reds" dwa punkty. Manchester United (60) i Arsenal Londyn (57) mają do nadrobienia jeszcze po dwie zaległości.Arsenal, Manchester City, Chelsea i Tottenham w weekend rywalizować będą o awans do finału Pucharu Anglii, dlatego podopieczni Niemca Juergena Kloppa zrobią wszystko, aby wywrzeć na nich jak największą presję w lidze. Rywalem niepokonanych od 27 lutego "The Reds" będzie Crystal Palace, a spotkanie odbędzie się na Anfield w niedzielę o 17.30."Przed nami ogromne wyzwanie - awans do Champions League. Każdemu na tym zależy, ale jeśli chcesz, żeby twój zespół był najlepszy, musisz ciągle grać dobrze" - powiedział chorwacki obrońca Dejan Lovren.Również w niedzielę, o 15.15, o utrzymanie kontaktu z czołówką powalczy Manchester United. Rywalem "Czerwonych Diabłów", które nie przegrały ligowego meczu od 23 października , będzie Burnley.Ważne spotkania czekają polskich piłkarzy występujących w Premier League. AFC Bournemouth, którego bramkarzem jest Artur Boruc, podejmie w sobotę o 16 przedostatnią w tabeli ekipę Middlesbrough.Zwycięstwo dałoby mającym 35 punktów gospodarzom prawie pewne utrzymanie i praktycznie skazałoby rywali (24 pkt) na spadek. Na wygranej zależy nie tylko Borucowi i jego kolegom, ale także jego rodakom - Kamilowi Grosickiemu z Hull City (30 pkt) i Łukaszowi Fabiańskiemu ze Swansea City (28). Wszystkie te zespoły bronią się przed spadkiem.Hull City zmierzy się z Watfordem, a Swansea - ze Stoke City. Drużyny Polaków będą gospodarzami. Oba spotkania odbędą się również w sobotę o 16."Każdego tygodnia widzimy dziwne wyniki . Dlatego wiemy, że nie możemy polegać na tym, że któryś z naszych rywali zdobędzie czy zgubi punkty, wszystko zależy od nas samych" - powiedział klubowy kolega Grosickiego Harry Maguire.Niektóre zaległości zostaną nadrobione już w środku tygodnia. We wtorek Chelsea podejmie Southampton, w środę Arsenal zagra z mistrzem kraju Leicester City, a Middlesbrough - z ostatnim w tabeli Sunderlandem. Ciekawie będzie przede wszystkim w czwartek, gdy na stadion Manchesteru City przyjedzie ekipa lokalnego rywala - United.