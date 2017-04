NBA. Obrońcy tytułu coraz bliżej awansu do półfinału

To wyjazdowe spotkanie Cavaliers kibice tej drużyny zapamiętają na długo, bowiem w połowie drugiej kwarty ich zespół przegrywał 26:52, a po jej zakończeniu 49:74.Ale w trzeciej części zespół przeszedł upragnioną metamorfozę. Zawodnicy trenera Tyronna Lue uzyskali przewagę, LeBron James rzucił 13 pkt (w całym meczu 41) i przed ostatnią partią przyjezdni mieli już tylko siedem punktów straty. Kwartę wygrali 35:17, ostatnią 35:23 i całe spotkanie 119:114.Pacers prowadzili jeszcze na sześć minut przed końcem 104:103, ale później już goście dyktowali warunki. Za trzy punkty celnie rzucali m.in. James i Kyle Korver, rywale nie byli w stanie skutecznie odpowiedzieć.Największą gwiazdą był 31-letni James, oprócz 41 zdobytych punktów, miał 13 zbiórek i 12 asyst. W jego zespole czterech zawodników Kyle Korver, Kevin Love , Kyrie Irving i J.R. Smith uzyskało po 13 pkt."Dla mnie nie jest ważne, czy rozegram wielki mecz, czy będę jego gwiazdą. Teraz najważniejsze są zwycięstwa zespołu, jestem po to, by zdobywać jak najwięcej punktów" - powiedział James.Czwarty mecz zostanie rozegrany w niedzielę 23 kwietnia o godz. 19 czasu polskiego. Jeżeli "Kawalerowie" wygrają, awansują do półfinału Konferencji Wschodniej.W innym czwartkowym meczu Milwaukee Bucks rozgromili 104:77 Toronto Raptors. Już po pierwszej kwarcie prowadzili 32:12, wygrali także dwie kolejne 25:18 i 21:16, dopiero w ostatniej zwolnili tempo i rywale zdołali rzucić o pięć punktów więcej (26:31). W ekipie Bucks wyróżnił się Khris Middleton - 20 pkt i Giannis Antetokounmpo - 19; w zespole rywali Kyle Lowry i Delon Wright - po 13 pkt.Zawiódł DeMar DeRozan - tylko 8 pkt. Gospodarze po zwycięstwie w hali Bradley Center prowadzą 2-1 w rywalizacji do czterech wygranych.Memphis Grizzlies odnieśli pierwsze zwycięstwo nad San Antonio Spurs 105:94 i w serii do czterech zwycięstw przegrywają już tylko 1-2. Dla Grizzlies Mike Conley zdobył 24 pkt, po 21 uzyskali Marc Gasol oraz Zach Randolph. W zespole z San Antonio najskuteczniej zagrał Kawhi Leonard - 18 pkt i LaMarcus Aldridge 16.