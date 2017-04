NHL. Predators wyeliminowali Blackhawks, Penguins w drugiej rundzie

Predators niespodziewanie łatwy awans przypieczętowali czwartkowym zwycięstwem 4 :1 u siebie. Autorem dwóch goli dla gospodarzy był Roman Josi, a po jednym dołożyli Viktor Arvidsson i Colton Sissons. Kolejny udany występ zaliczył też bramkarz Pekka Rinne, który obronił 30 strzałów."To wspaniałe uczucie. Graliśmy świetnie w każdym z czterech pojedynków. Po drugiej stronie też był bardzo dobry zespół. Bardzo szanujemy rywali, mają w swoich szeregach kilku światowej klasy hokeistów" - zaznaczył Josi.Honorowe trafienie dla "Czarnych Jastrzębi" zanotował Jonathan Toews, który nie krył rozczarowania takim przebiegiem rywalizacji."Wystarczająco boli fakt odpadnięcia tak szybko z play off. Przegrana w czterech meczach i zostanie zmiecionym przez rywali tak, jak to było w naszym przypadku, to zupełnie inna historia" - podkreślił kapitan Blackhawks, mistrzów m.in. z 2010, 2013 i 2015 roku."Drapieżniki" zrewanżowały się tym samym drużynie z Chicago , która wyeliminowała ich w play off w 2010 i 2015 roku.Poprzednio najlepszy zespół w konferencji odpadł w pierwszej rundzie tej fazy zmagań pięć lat temu. Nigdy wcześniej zaś od wprowadzenia w 1994 roku obecnego formatu play off najwyżej rozstawiona drużyna w konferencji nie przegrała 0-4.Predators w drugiej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą z pary St. Louis Blues - Minnesota Wild.Penguins pokonali w czwartek na własnym lodowisku Columbus Blue Jackets 5:2, a w całej rywalizacji na Wschodzie zwyciężyli 4-1. Na listę strzelców wpisali się po stronie gospodarzy: Sidney Crosby, Scott Wilson, Phil Kessel i dwukrotnie Bryan Rust. Bramkarz Marc- Andre Fleury zaliczył 49 udanych interwencji. Gole dla będących rewelacją w fazie zasadniczej sezonu "Niebieskich Kurtek" zdobyli zaś William Karlsson i Boone Jenner."Pingwiny" w kolejnej rundzie zmierzą się z lepszym z pary Toronto Maple Leafs - Washington Capitals.W dwóch pozostałych czwartkowych spotkaniach do rozstrzygnięcia potrzebne były dogrywki. Montreal Canadiens przegrali u siebie z New York Rangers 2:3 (w całej rywalizacji Rangers prowadzą 3-2), a Edmonton Oilers cieszyli się ze zwycięstwa nad San Jose Sharks 4:3 (w play off 3-2 dla Oilers).