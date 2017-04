Zlatan Ibrahimović doznał makabrycznie wyglądającej kontuzji. To koniec kariery?! [WIDEO]

Nie-by-wa-ły pech Zlatana. Ostatnia akcja i TAKA kontuzja. pic.twitter.com/Qv9uKp9q4W — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 20 kwietnia 2017

Manchester United zremisował w Brukseli z Anderlechtem 1:1. W rewanżu "Czerwone Diabły" również nie potrafiły pokonać drużyny Łukasz Teodorczyka w 90. minut. Gol Henricha Mychitariana dał prowadzenie gospodarzom, ale goście z Belgii odpowiedzieli trafieniem Sofiane'a Hanniego.O awansie do pólfinału Ligi Europy musiała zadecydować dogrywka, ale udziału w niej nie wziął Zlatan Ibrahimović. W doliczonym czasie gry Szwed doznał makabrycznie wyglądającej kontuzji kolana i natychmiast opuścił boisko.W Anglii natychmiast pojawiły się głosy, że taki uraz może oznaczać koniec kariery dla 35-letniego napastnika. Jeżeli Szwed zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, to będzie mu bardzo ciężko wrócić do zawodowego grania w piłkę na najwyższym poziomie.