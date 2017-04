Przemysław Niemiec złamał obojczyk. Nie wystartuje w Giro?!

- Złe wieści docierają do nas z Chorwacji - Przemek przewrócił się na 35 km do mety i złamał lewy obojczyk. W poniedziałek czeka go wizyta lekarska w Polsce, ale najprawdopodobniej oznacza to brak jego udziału w Giro d'Italia - napisano na Facebooku zawodnika.37-letni Niemiec w przeszłości dwukrotnie złamał lewy obojczyk.W wyścigu Dookoła Chorwacji dwa pierwsze etapy wygrali koledzy Niemca z ekipy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich: na pierwszym odcinku najszybszy był Włoch Sacha Modolo, a na drugim Chorwat Kristijan Durasek. W czwartek trzeci etap zakończył się zwycięstwem Włocha Nicoli Ruffoniego (Bardiani-CSF).W klasyfikacji generalnej prowadzi Hiszpan Jaime Roson (Caja Rural), który o pięć sekund wyprzedza dwukrotnego triumfatora Giro d'Italia Włocha Vincenzo Nibalego (Bahrain-Merida). Trzecie i czwarte miejsce zajmują kolarze CCC Sprandi Polkowice - Czech Jan Hirt i Austriak Felix Grosschartner - ze stratą 9 i 15 sekund. Polska ekipa przygotowuje się w Chorwacji do startu w Giro.Wyścig Dookoła Chorwacji zakończy się w niedzielę w Zagrzebiu.