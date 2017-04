Waldemar Fornalik odchodzi z Ruchu Chorzów! Były selekcjoner ma dość

Waldemar Fornalik pracował w Ruchu od 7 października 2014 roku. To była jego druga przygoda z chorzowskim klubem. Fornalik prowadził "Niebieskich" w latach 2009-2012, a jego największym sukcesem było wicemistrzostwo Polski. W czwartek były selekcjoner reprezentacji Polski powiedział dość i wystosował specjalne oświadczenie.- Po 2,5 roku mojej pracy w Chorzowie nadszedł czas na podjęcie trudnej decyzji - sobotni mecz z Lechem Poznań będzie ostatnim, który poprowadzę w tym sezonie w roli trenera Ruchu Chorzów . Jak ciężka to była decyzja zrozumieją tylko ci, którzy wiedzą jak blisko jestem związany z Ruchem i tworzącymi go ludźmi. Razem przeżywaliśmy lepsze i gorsze chwile. Niestety, wydarzenia ostatnich miesięcy - w tym szczególnie ostatnich dni - sprawiły, że nie czułem się już wyłącznie odpowiedzialny za osiągane wyniki. Jest to sytuacja, której nie mogłem zaakceptować.Razem z zawodnikami wykonaliśmy ciężką pracę, która dała nam na boisku 34 punkty. Rozstaję się z drużyną, którą stać na utrzymanie i z którą tworzyliśmy dobrze współpracujący kolektyw. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym, co wydarzyło się w Ruchu w ostatnich latach - w szczególności drużynie, wspaniałym kibicom i wszystkim współpracownikom - czytamy na stronie Niebiescy.pl. Portal 2x45.info poinformował, że nowym trenerem Ruchu będzie Krzysztof Warzycha. Były piłkarz klubu z Cichej rozegrał w jego barwach 164 mecze i strzelił 66 goli. W sezonie 1988/89 został królem strzelców Ekstraklasy i świętował z Ruchem mistrzostwo Polski.