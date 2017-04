Liga Europy. Łukasz Teodorczyk w wyjściowym składzie Anderlechtu na mecz z Manchesterem United

Przed tygodniem, gdy na stadionie Constanta Vanden Stocka RSC Anderlecht zremisował z drużyną Jose Mourinho 1:1, 25-letni napastnik na boisku pojawił się z ławki. W 75. minucie Teodorczyk zmienił Isaaca Thelina.Na Old Trafford reprezentant Polski znalazł się już jednak w podstawowym składzie. Dla Teodorczyka będzie to 46. występ w tym sezonie. Jak na razie Polak we wszystkich rozgrywkach strzelił 28 goli i dołożył do tego cztery asysty. Pochodzący z Żuromina zawodnik jest najskuteczniejszym piłkarzem RSC Anderlechtu w bieżącym sezonie.Początek spotkania Manchester United - RSC Anderlecht o godz. 21.05. Relacja na żywo na Sport.pl.