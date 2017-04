Liga Mistrzów. Gianluigi Buffon zdradził, na który zespół nie chce trafić w półfinale

Juventus Turyn, Atletico Madryt, AS Monaco i Real Madryt - tak wygląda zestawienie półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kto z kim zagra? Wszystkiego dowiemy się w piątek o godz. 11 .30, a losowanie Ligi Mistrzów będziecie mogli śledzić na Sport.pl.Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest Juventus. Mistrzowie Włoch, w ćwierćfinale, nie dali szans Barcelonie, która w 1/8 finału rozgromiła na własnym stadionie Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji stracili na Camp Nou sześć goli, Juventus żadnego.To zasługa szczelnej defensywy, ale też Gianluigiego Buffona. Doświadczony bramkarz, w dwumeczu z Barceloną, nie wpuścił ani jednej bramki, a jego pewne interwencje wprowadzały spokój w obronie mistrza Włoch.Po meczu Buffon podzielił się z dziennikarzami swoimi odczuciami na temat potencjalnego rywala w półfinale. - Wolałbym uniknąć zespołu Diego Simeone - Atletico Madryt. Lepiej byłoby spotkać się z AS Monaco lub Realem Madryt, które stracą jeszcze wiele sił w walce o tytuły mistrzowskie. Oba te zespoły nie będą mogły rotować składem tak, jak Atletico, którego pozycja w lidze jest bardziej jednoznaczna i może oszczędzać swoje siły na półfinałowy dwumecz w Lidze Mistrzów - wyjaśniał bramkarz Juventusu.