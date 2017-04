Trener Anity Włodarczyk i PZLA doszli do porozumienia

- Doszli鄉y do pe軟ego kompromisu. Ustalili鄉y wszystkie warunki kontraktu trenera, wsp馧pracy, obs逝gi szkoleniowej i chyba ju nie ma punkt闚 spornych. Wprawdzie nie podpisali鄉y jeszcze dokument闚, ale to kwestia paru dni - poinformowa PAP sekretarz generalny PZLA Pawe Olsza雟ki, kt鏎y wraz z prezesem zwi您ku Henrykiem Olszewskim uczestniczy w spotkaniu.Obie strony mia造 do poruszenia sporo temat闚. Trudno m闚i o jednym konflikcie, bo w徠k闚 by這 wiele. Z punktu widzenia zwi您ku najwa積iejsza by豉 kwestia najbli窺zego zgrupowania W這darczyk, a tak瞠 trenowania przez Kaliszewskiego dw鏂h katarskich zawodnik闚.- Obie kwestie zosta造 uregulowane. Team Kaliszewski - W這darczyk pojedzie do Dauhy, a trener dosta - na razie ustnie - zgod na szkolenie dw鏂h katarskich zawodnik闚. Czekamy po prostu na oficjalne pismo od pana Krzysztofa, w kt鏎ym prosi zwi您ek o zgod. W闚czas otrzyma j tak瞠 pisemnie - zapewni Olsza雟ki.Kaliszewski jest zadowolony z przebiegu rozm闚. "Najwa積iejsze, 瞠 mo瞠my teraz skupi si na pracy. Ciesz si, 瞠 doszli鄉y do porozumienia, bo widz, 瞠 nawet przy tak trudnych tematach jeste鄉y w stanie znale潭 ze zwi您kiem kompromis" - skomentowa w rozmowie z PAP.W trakcie spotkania zosta造 te ustalone zasady finansowania. Zwi您ek wyst徙i do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zwi瘯szenie dodatku dla trenera.- Kontrakt sk豉da si z p豉cy sta貫j i dodatk闚. Trener Kaliszewski mia maksymaln kwot sta陰 i jeden maksymalny dodatek, wynikaj帷y ze zdobycia z這tego medalu igrzysk przez W這darczyk. Pozosta豉 kwestia ustalenia dodatku, kt鏎y zosta umo磧iwiony w tym roku przez ministerstwo. Trener go mia, ale wyst徙imy o jego zwi瘯szenie - powiedzia sekretarz generalny zwi您ku.Olsza雟ki zapewni, 瞠 nie tylko PZLA poszed na ust瘼stwa, ale tak瞠 Kaliszewski. Dlatego te rozmowa nie by豉 d逝ga i szybko dosz這 do porozumienia.- Gdyby wszystko nie odbywa這 si mailowo, ale usiedliby鄉y wcze郾iej do rozmowy, to ju dawno by這by ustalone - doda sekretarz.Do mediacji dosz這 te dzie wcze郾iej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, ale w闚czas nie osi庵ni皻o porozumienia. W czwartek obie strony spotka造 si w siedzibie zwi您ku.W這darczyk wraz z trenerem Kaliszewskim do Dauhy polec 25 kwietnia i zostan tam do 17 maja . W Katarze mistrzyni olimpijska i 鈍iata zainuaguruje sezon. Zawody w stolicy kraju zaplanowane s na 6 maja