PlusLiga. Tomasz Kalembka zostaje w GKS Katowice

- Dobrze się czuję w Katowicach . Klub robi stałe postępy zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Jestem przekonany, że z roku na rok Gieksa będzie walczyła o coraz wyższe lokaty i chcę w tym uczestniczyć - powiedział Tomasz Kalembka po podpisaniu nowej umowy. - Duże znaczenie przy podjęciu decyzji miał fakt, że w Katowicach zostają trenerzy Piotr Gruszka i Andrzej Zahorski. To świetni fachowcy i cieszę się, że dalej będę mógł z nimi pracować - dodał środkowy.- Tomek jest z nami od kilku lat. Miniony sezon potwierdził, że świetnie wywiązuje się ze swojej roli i że warto w niego inwestować. W przyszłym sezonie będziemy mieli czterech zawodników na pozycji środkowego i cieszę się, że jednym z nich będzie Tomek. To sprawi, że trener będzie miał większe pole manewru, ale przede wszystkim zwiększy to rywalizacje o miejsce w składzie, a to wyjdzie na dobre zawodnikom i całej drużynie - ocenił menedżer siatkarskiej sekcji GKS Katowice , Dariusz Łyczko.Tomasz Kalembka w katowickim GKS występuje już dwa lata. Wcześniej grał między innymi w zespole z Nysy oraz BBTS Bielsko-Biała. W tym sezonie zagrał we wszystkich 32 spotkaniach i zdobył w nich 201 punktów (115 atakiem, 58 blokiem i 28 zagrywką).Z GKS wcześniej umowy przedłużyli atakujący Karol Butryn, środkowy Bartłomiej Krulicki, przyjmujący Rafał Sobański oraz libero Adrian Stańczak. W następnych dwóch sezonach szkoleniowcem zespołu będzie Piotr Gruszka, statystykiem Jarosław Żmijewski, a za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał Andrzej Zahorski.W swoim debiutanckim sezonie w PlusLidze GKS Katowice zajął 10. miejsce, w fazie play-off przegrywając możliwość awansu o pozycję w górę z ONICO AZS Politechnika Warszawska.