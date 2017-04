Nie żyje wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż Germaine Mason

Jak podają agencje Mason nie miał założonego kasku i to mogło przyczynić się do tak poważnych urazów.Mason od 2006 roku reprezentował Wielką Brytanię, ale przyszedł na świat w stolicy Jamajki Kingston. Jego największym sukcesem był srebrny medal igrzysk w Pekinie.W nocy z środy na czwartek jechał motocyklem do domu, ale nie założył kasku. Doszło do wypadku, którego nie przeżył. Wcześniej spotkał się ze swoim przyjacielem, najlepszym sprinterem w historii Boltem.