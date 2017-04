Liga Mistrzów. Massimiliano Allegri: Czułem, że moglibyśmy grać cały dzień i nie stracić gola

Juventus wygrał w pierwszym meczu aż 3-0 i w rewanżu na Camp Nou skupił się na bronieniu dostępu do własnej bramki. To wyszło "Starej Damie" znakomicie - Barcelona oddała przez całe spotkanie tylko jeden celny strzał!- Niemal się nie zdarza, by Barcelona nie strzeliła ani jednego gola w dwumeczu - stwierdził Allegri. - Moi piłkarze muszą uwierzyć, że mogą grać jeszcze lepiej, powoli poprawiamy się. Nie możemy jednak podejść do tego zbyt euforycznie, musimy się skupić już na Serie A . Jestem zadowolony z postawy chłopaków, ale kluczowe jest nie to, by utrzymać formę, tylko to, by ją jeszcze poprawić.- Wszystko było niesamowite w ten wieczór i gdy Andrea Barzagli wszedł na boisko [w 75. minucie za Paulo Dybalę] czułem, że moglibyśmy grać cały dzień i nie stracić gola. W defensywie spisaliśmy się bardzo dobrze, ale w ataku nieco gorzej, gdzie nie wykorzystaliśmy wielu obiecujących kontrataków.Juventus pozna swojego rywala półfinałowego w piątek. Będzie to Real Madryt , Atletico Madryt lub AS Monaco.