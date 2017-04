Liga Mistrzów. Dani Alves zdradził, co powiedział Neymarowi po spotkaniu

- Powiedziałem mu, że taki jest futbol . Mówiłem mu już wcześniej, że nie chciałem zmierzyć się z Barceloną ze względu na to, co przeszliśmy razem, ale w takich sytuacjach trzeba odstawić emocje na boczny tor. Każdy z nas bronił swoich barw klubowych i Neymar nie powinien być smutny. To tylko porażka, musi o niej zapomnieć - zdradził Dani Alves.Alves odszedł z Barcelony po zakończeniu poprzedniego sezonu i trafił do Juventusu, z którym wyeliminował swoich dawnych kolegów (3-0 w pierwszym meczu i 0-0 w rewanżu). To był niezwykle emocjonalny powrót Brazylijczyka na Camp Nou, który... przegapił początek meczu.