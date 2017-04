Robert Kubica na testach auta GP3

Kariera Kubicy w Formule 1 została przerwana w lutym 2011 roku po wypadku Polaka w rajdzie Ronde di Andorra. Przez trzy sezony Kubica ścigał się w rajdach, 2016 rok poświęcił na próbę powrotu na tor. Wydawało się, że będzie ścigał się z zespolem byKolles w długodystansowych mistrzostwach świata w kategorii MLP1, ale cztery dni przed startem sezonu zrezygnował ze współpracy z Austriakami.Od wypadku w 2011 roku nie jeździł w jednomiejscowej wyścigówce. Aż do środy, gdy wziął udział w testach juniorskiego auta klasy GP3 na torze Franciorta nieopodal Brescii. Jak relacjonuje włoski dziennikarz Roberto Chinchero, Polak przejechał 70 okrążeń wymagającego obiektu.-Pomysł takich testów miałem w głowie od jakiegoś czasu, a wybrałem sobie nie najłatwiejsze warunki, by wrócić za kierownicę takiego samochodu. Tor Franciorta jest dość trudny, a auto GP3 nie ma wspomagania kierownicy. Ale cieszę się, że miałem taką szansę - powiedział Polak serwisowi motorsport.com.-Cieszę się z tego, co zobaczyłem, ale oczywiście są rzeczy, które wymagają poprawy, jak przygotowanie i kwestie fizyczne, ale z moimi ograniczeniami jestem w dobrej pozycji - dodał.-Znów trafiłem na akwen, w którym pływałem przez wiele lat i muszę przyznać, że to miłe uczucie. Byłem zaskoczony, bo czucie toru i wrażenia zza kierownicy, które miałem z przeszłości, wróciły błyskawicznie. Test był ekstremalny, ale takie odczucia mogę poznać tylko za kierownicą takiego auta - mówił Polak.Po zerwaniu współpracy z zespołem byKolles, nie wiadomo, gdzie Kubica będzie się ścigał. Środowe testy były pierwszym sprawdzianem tego, czy w ogóle powrót do aut jednomiejscowych jest możliwy. Jak mówił Kubica Sport.pl dwa tygodnie temu, "furtka do F1 nie jest zamknięta".