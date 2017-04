Liga Mistrzów. Dani Alves przegapił początek meczu, bo... witał się z kolegami z Barcelony! [WIDEO]

Dani Alves meeting some old friends. pic.twitter.com/wfLHUvRpWV — Ikhwan (@gangerx05) 20 kwietnia 2017

Brazylijczyk odszedł z zespołu mistrzów Hiszpanii po zakończeniu poprzedniego sezonu. Trafił do Juventusu, z którym wyeliminował "Dumę Katalonii" z Ligi Mistrzów (3-0 w pierwszym meczu, 0-0 w rewanżu). Pierwszy gwizdek sędziego jednak mocno go zaskoczył, bo w tym czasie witał się z byłymi kolegami z drużyny, czym wzbudził ogólną wesołość, m.in. trenera Luisa Enrique.- Było ciężko, ale jestem zadowolony z wyniku - powiedział nieco rozdarty Alves po meczu. - To słodko-gorzkie uczucie. Powrót na Camp Nou przywrócił mi wiele wspaniałych wspomnień i zobaczenie tu moich przyjaciół było dziwnym uczuciem. Bolesnym, ale taki jest nasz zawód.