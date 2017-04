NBA. Drugie zwycięstwa Warriors, Rockets i Wizards

Warriors to najlepsza ekipa fazy zasadniczej. W pierwszym spotkaniu wygrana nad Portland Trail Blazers nie przyszła "Wojownikom" łatwo, ale tym razem nie dali rywalom szans, choć musieli sobie radzić bez Kevina Duranta , który narzeka na uraz łydki.Gospodarze już po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 16 punktów, a ostatecznie wygrali 110:81. Warriors nie imponowali w ofensywie. Najlepszy w ich szeregach był Stephen Curry, który zdobył 19 punktów, trafiając jednak tylko sześć z 18 rzutów z gry . Kluczem okazała się obrona. W trzeciej kwarcie Trail Blazers zdołali zdobyć tylko 12 pkt.Znacznie więcej emocji było w Houston, gdzie Rockets podejmowali Oklahoma City Thunder. Teksańczycy, odwrotnie niż Warriors, na inaugurację odnieśli gładkie zwycięstwo, a tym razem musieli o nie walczyć do samego końca. Co więcej, przez zdecydowaną większość meczu inicjatywa należała do gości.Thunder już w pierwszej kwarcie osiągnęli 15-punktowe prowadzenie, a niesamowicie w ich szeregach grał Russell Westbrook. 28-letni rozgrywający zakończył spotkanie z imponującym triple-double, na które złożyło się 51 pkt, 13 asyst i 10 zbiórek. Po ostatniej syrenie o swoim wyczynie nie chciał jednak mówić."Przegraliśmy i tylko to się liczy" - podkreślił.Choć dorobek jest niesamowity, to cieniem na niego kładzie się skuteczność Westbrooka w ostatniej kwarcie. W niej trafił tylko cztery z 18 rzutów z gry. Gospodarze w pełni to wykorzystali. Remis był jeszcze na 3.15 min przed ostatnią syreną, ale od tego momentu w niespełna dwie minuty Rockets zdobyli 10 punktów z rzędu.Wśród zwycięzców najlepszy był James Harden, który na swoim koncie zapisał 35 pkt."Nie graliśmy pięknie. Dużo pudłowaliśmy, a rywale osiągnęli przewagę. Walczyliśmy jednak do końca i udało się znaleźć drogę do wygranej" - ocenił słynny brodacz.Natomiast Wizards Marcina Gortata wygrali z Atlanta Hawks 109:101. Polski środkowy znów rozegrał dobry mecz, uzyskując 14 pkt i 10 zbiórek.