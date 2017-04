Liga Mistrzów. Monaco - Borussia Dortmund. Thomas Tuchel: Wybaczam Łukaszowi Piszczkowi

Piszczek popełnił błędy przy dwóch golach dla Monaco - po jednym w pierwszym meczu oraz rewanżu. Tuchel nie ma jednak do niego pretensji i zwrócił uwagę na wydarzenia z ostatniego tygodnia. Jego zdaniem zamach na autobus BVBprzyczynił się do słabszej dyspozycji Polaka niż zwykle.- To ojciec i bardzo wrażliwy człowiek. Ostatni tydzień kosztował go bardzo wiele i wybaczam mu te dwa błędy, nawet jeśli dużo nas kosztowały - stwierdził Tuchel. BVB przegrało w dwumeczu z Monaco 3-6 i odpadło w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.