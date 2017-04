Liga Mistrzów. Monaco ponownie lepsze od Borussii. Rewelacja rozgrywek w półfinale!

Była 81. minuta. Kilka chwil wcześniej Germain zmienił zmęczonego Mbappe. Nie minęło nawet 60 sekund, a Francuz pokonał Romana Buerkiego. Piłkę na własnej połowie stracił Łukasz Piszczek, z lewej strony podawał Thomas Lemar, a sytuacji sam na sam Germain zmarnować nie mógł.Ta bramka zabiła emocje w dwumeczu. Chociaż przed przerwą zespół Thomasa Tuchela wyglądał słabo i przegrywał zasłużenie, to zaraz na początku drugiej połowy nadzieję dał mu Marco Reus. Niemiec wykorzystał doskonałą indywidualną akcję i podanie Ousmane Dembele. Borussia zaatakowała Monaco, była nawet blisko wyrównania i nawiązania walki o awans do półfinału. Ostatecznie, mimo walki, nie udało się jej to.Długo jednak nic nie wskazywało na to, że w Monaco będziemy mieli jakiekolwiek emocje. Już w 3. minucie gola na 1:0 strzelił Mbappe, a 14 minut później dośrodkowanie Lemara strzałem głową na bramkę zamienił Falcao. Cały mecz w obu zespołach zagrali Kamil Glik i Łukasz Piszczek.Monaco jest w półfinale, a swojego rywala pozna w piątek. Drużyna z księstwa będzie mogła trafić na Real Madryt , Juventus lub Atletico Madryt Cały mecz w obu zespołach zagrali Kamil Glik i Łukasz Piszczek.