Liga Mistrzów. Juventus Turyn w półfinale, Barcelona nieskuteczna

Barcelona - Juventus Turyn 0:0

Żelazna defensywa i nieskuteczność rywali - to przepis na obronę trzybramkowej zaliczki z Turynu. Juventus zrobił wszystko, żeby nie powtórzyć klęski Paris Saint-Germaine, które przegrało w rewanżu na Camp Nou 1:6. Mistrzowie Włoch nie przestraszyli się drużyny Luisa Enrique. Spotkanie w Barcelonie zaczęli odważnie, ale z minuty na minutę przewaga gospodarzy rosła. Juventus cofnął się do defensywy, a ofensywne działania piłkarzy z Turynu ograniczały się do nielicznych kontrataków.Barcelona atakowała, ale w środowym meczu była nieskuteczna. Brakowało jakości w najważniejszych momentach, a sam Leo Messi zmarnował kilka świetnych okazji do pokonania Gianluigiego Buffona.Sędzia: Bjoern Kuipers ( Holandia ).Pierwszy mecz - 0:3; awans - Juventus.Barcelona: Marc- Andre ter Stegen - Sergi Roberto (78. Javier Mascherano), Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba - Ivan Rakitic (58. Paco Alcacer), Sergio Busquets, Andres Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar.Juventus: Gianluigi Buffon - Dani Alves, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro - Juan Cuadrado (84. Mario Lemina), Sami Khedira , Miralem Pjanic - Paulo Dybala (75. Andrea Barzagli), Mario Mandzukic - Gonzalo Higuain (88. Kwadwo Asamoah)