Nie doszło do porozumienia między PZLA a trenerem Anity Włodarczyk

- Zobowi您a貫m si, 瞠 nie b璠 na razie komentowa ca貫j sprawy - powiedzia Kaliszewski.Czwartkowe, popo逝dniowe spotkanie ma si odby bez udzia逝 przedstawicieli ministerstwa.- W wyniku mediacji ustalono, 瞠 strony konfliktu spotkaj si ponownie w dniu 20 kwietnia na terenie siedziby PZLA, celem dalszych negocjacji dotycz帷ych mi璠zy innymi warunk闚 podpisania kontraktu pomi璠zy zwi您kiem i trenerem Kaliszewskim - poinformowa豉 rzeczniczka prasowa ministerstwa Anna Ulman.畝dnych szczeg馧闚 鈔odowej rozmowy nie chcieli wyjawi tak瞠 przedstawiciele PZLA.- Negocjacje s w trakcie. Rozmowa by豉 spokojna i merytoryczna. Mam nadziej, 瞠 dojdziemy do porozumienia - przyzna sekretarz generalny zwi您ku Pawe Olsza雟ki.Z ramienia PZLA w 鈔odowym spotkaniu uczestniczyli wiceprezes, dwukrotny mistrz olimpijski w pchni璚iu kul Tomasz Majewski, Olsza雟ki, dyrektor sportowy Krzysztof K璚ki oraz wiceprezes do spraw szkoleniowych Tadeusz Osik. Po drugiej stronie sto逝 zasiad Kaliszewski. Wszystko odby這 si pod okiem wiceministra sportu i turystyki Jana Widery oraz dyrektora departamentu sportu wyczynowego Marcina Nowaka.Obie strony mia造 do poruszenia sporo temat闚. Trudno m闚i o jednym konflikcie, bo w徠k闚 jest wiele. Z punktu widzenia zwi您ku najwa積iejsza jest kwestia najbli窺zego zgrupowania W這darczyk, a tak瞠 trenowania przez Kaliszewskiego dw鏂h katarskich zawodnik闚.- My mamy problem na tle szkoleniowym i organizacyjnym. Tu s rozbie積o軼i i tu chcieliby鄉y doj嗆 do porozumienia - powiedzia wcze郾iej Olsza雟ki.Kaliszewski od listopada zajmuje si dwoma katarskimi zawodnikami. Jak twierdzi - nigdy tego nie ukrywa. Zwi您ek stawia pytanie, czemu tego nie zg這si i zastanawia si, czy przypadkiem nie ma tu konfliktu interes闚. M這ciarze znad Zatoki Perskiej mogliby by bowiem konkurencj dla mistrza 鈍iata Paw豉 Fajdka i br您owego medalisty igrzysk Wojciecha Nowickiego. Umieszczono zatem nowy zapis w kontrakcie, w kt鏎ym do trenowania zagranicznych lekkoatlet闚 potrzebna jest zgoda PZLA. Kaliszewski, kt鏎y umow dosta drog mailow 1 marca , nadal jej nie podpisa.Kolejnym punktem zapalnym jest ob霩 w Katarze, na kt鏎y chc lecie Kaliszewski i W這darczyk. Zwi您ek nie wyra瘸 na to zgody. Pocz徠kowo mieli oni jecha na prze這mie kwietnia i maja do W豉dys豉wowa lub Ar豉mowa. W tym drugim o鈔odku - z powodu srogiej zimy - nie zbudowano ko豉, kt鏎e jest konieczne do trening闚 rekordzistki 鈍iata. Zosta這 zatem W豉dys豉wowo. Tam w tym samym czasie ma by jednak grupa m這ciarzy Malwiny Sobierajskiej-Wojtulewicz, z kt鏎 trener i mistrzyni globu s sk堯ceni.