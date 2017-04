Strzała Walońska. Kwiatkowski siódmy, zwycięstwo Valverde

Drugi na mecie był Irlandczyk Daniel Martin (Quick Step) ze stratą jednej sekundy, trzeci Belg Dylan Teuns (BMC), a czwarty Kolumbijczyk Sergio Henao, drugi obok Kwiatkowskiego lider ekipy Sky.Kwiatkowski, który przyjechał na metę w tym samym czasie co Martin, w Niedzielę Wielkanocną zajął drugie miejsce w pierwszej części tryptyku ardeńskiego - Amstel Gold Race. W Strzale Walońskiej wystartował po raz czwarty. Najwyższą, trzecią lokatę zajął w swoim najlepszym sezonie 2014, uwieńczonym tytułem mistrza świata.204,5-kilometrowy wyścig ze startem w Binche kończył się na słynnym Mur de Huy, 1300-metrowym podjeździe do mety ze średnim kątem nachylenia prawie 10 proc. Niespełna 37-letni Valverde czekał do ostatniej chwili. Zaatakował na 150 m przed metą, odpowiadając na akcję 20-letniego Francuza Davida Gaudu (FDJ) i pewnie zwyciężył."Kluczową rzeczą w tym wyścigu jest być cierpliwym" - powiedział zwycięzca na mecie.Jest rekordzistą belgijskiej imprezy. Wygrał ją czwarty raz z rzędu, a piąty w karierze. Pierwszy raz triumfował 11 lat temu. Był także drugi w 2007 roku.Hiszpański weteran imponuje w tym roku formą. Wcześniej zwyciężył w wyścigach dookoła Murcji, Andaluzji, Katalonii i Kraju Basków.Po blisko miesięcznej przerwie na starcie stanął w środę Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który po raz ostatni ścigał się w drugiej połowie marca w Katalonii. Polak był aktywny w ostatniej fazie rywalizacji, dyktował tempo peletonu na przedostatnim podjeździe. Przyjechał na metę na 29. miejscu, ze stratą 35 sekund do zwycięzcy. To jego najlepsza lokata w Strzale Walońskiej - w 2011 roku był 136., a w 2015 - 82.Tryptyk ardeński zakończy w niedzielę najstarszy z wyścigów klasycznych, rozgrywany od 1892 roku Liege-Bastogne-Liege, z udziałem m.in. Kwiatkowskiego.

Wyniki Strzały Walońskiej,1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 5:15.372. Daniel Martin (Irlandia/Quick Step) strata 1 s3. Dylan Teuns ( Belgia /BMC Racing)4. Sergio Henao (Kolumbia/Team Sky)5. Michael Albasini (Szwajcaria/Orica)6. Warren Barguil ( Francja /Sunweb)7. Michał Kwiatkowski (Polska/Team Sky)8. Rudy Molard (Francja/FDJ)9. David Gaudu (Francja/FDJ)10. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas ...29. Rafał Majka (Polska, Bora-Hansgrohe) 35119. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 4.36123. Michał Gołaś (Polska/Sky) 5.51