Real - Bayern. Marcelo - płuca i serce Realu Madryt

Spotkanie z idolem

Trudne początki

Idealny element w układance Zidane'a

Kiedy podczas zimowego okienka transferowego w sezonie 2006/2007 przechodził z Fluminense do Realu Madryt, ówczesny prezes Ramon Calderon ochrzcił go następcą Roberto Carlosa, przez wielu uważanego za najlepszego lewego obrońcę w historii klubu, a może i piłki nożnej w ogóle. I choć Brazylijczyk oczekiwaniom sprostał, jego droga do udźwignięcia spuścizny po legendarnym rodaku do łatwych nie należała.Gdy młode dzieciaki z Kraju Kawy rozpoczynające swoją przygodę z piłką były pytane o to, kim chciałyby zostać w przyszłości, rzucały z reguły nazwiska Ronaldo, Rivaldo czy Romario. Nic dziwnego, ofensywni zawodnicy zawsze skradali serca kibiców częściej niż obrońcy. Piłkarskie show budują w końcu ci, którzy zdobywają bramki - tak było, jest i będzie. Marcelo jako swojego idola upatrzył sobie jednak obrońcę, ale takiego, który potrafi też oczarować publiczność, kiedy jego zespół atakuje. Z Roberto Carlosem, bo o niego właśnie chodzi, spotkał się w wieku 18 lat podczas jego ostatnich miesięcy w stolicy Hiszpanii. Spełnione marzenie okazało się jednocześnie nieocenioną piłkarską lekcją.Niewiele zresztą brakowało, by do tego spotkania nie doszło. Marcelo był już po słowie z Sevillą, ale jak przyznał niedawno dyrektor sportowy klubu z Andaluzji Monchi, na ostatniej prostej do walki o zawodnika włączyli się Królewscy. Wybór mógł być tylko jeden. Przychodząc na Estadio Santiago Bernabeu, nie miał z miejsca stać się częścią kadry pierwszego zespołu. Działacze chcieli, by grał w Castilli (rezerwy Realu), a na sporadycznych treningach z pierwszym zespołem podpatrywał czujnie człowieka, którego miał w przyszłości zastąpić. Innego zdania był ówczesny szkoleniowiec Realu Fabio Capello, który na stałe włączył młodego Brazylijczyka do swojej drużyny.Choć w pierwszym sezonie nie grywał często, współpracownicy włoskiego szkoleniowca wspominają, że na treningach robił na nich duże wrażenie. - Nie mówił dużo, ale za to słuchał. Był pewny swoich umiejętności, a jednocześnie bardzo nieśmiały - twierdzi Massimo Neri, trener Realu od przygotowania fizycznego w tamtym okresie. Ze swoim idolem zagrał w oficjalnym meczu tylko raz. W ligowym starciu przeciwko Getafe zmienił w 88. minucie Gonzalo Higuaina i przez kilkadziesiąt sekund biegał po murawie w asyście Carlosa. Nie dane im było za to wspólnie rywalizować w drużynie narodowej. Carlos karierę reprezentacyjną zakończył w 2006 roku, zaledwie kilka miesięcy przed debiutem Marcelo.Legendarny obrońca z klubem pożegnał się latem 2007 roku, a Marcelo rozpoczął walkę o miejsce w składzie z Gabrielem Heinze. Bernd Schuster, który zastąpił na ławce szkoleniowej Capello, wolał Argentyńczyka. Dla piłkarza urodzonego w Rio de Janeiro znalazł za to miejsce na lewym skrzydle. W kolejnych miesiącach grywał na zmianę na obu pozycjach, w zależności od potrzeb szkoleniowca. Namaszczony jako następca Carlosa zawodnik miał jednak problemy z regularnością i dyscypliną taktyczną - grając na nominalnej pozycji, często zapędzał się pod bramkę przeciwnika i zostawiał dziury w tyłach. Jego błędy irytowały do tego stopnia, że publiczność na Bernabeu zaczęła go wygwizdywać, co nakładało jeszcze większą presję.Przełomowe okazało się przyjście do Madrytu Jose Mourinho, który zrobił z Marcelo obrońcę, jakiego dzisiaj chciałby mieć każdy czołowy europejski klub. Pod batutą The Special One wychowanek Fluminense zaczął poprawiać się w obronie i z miesiąca na miesiąc stawał się coraz bardziej kompletnym piłkarzem. Początkowo Portugalczyk nie widział jednak w Brazylijczyku materiału na klasowego defensora. - W ogóle mi się nie podobał, wydawało mi się, że nie ma w nim za grosz obrońcy. Teraz jednak jestem w nim zakochany. Gdy mówi się o ewentualnych transferach, zawsze mówię dyrekcji, że nie potrzebujemy lewego obrońcy. Marcelo ma wielkie umiejętności ofensywne, a przy tym wciąż się poprawia w defensywie - mówił zaledwie kilka miesięcy po objęciu Królewskich.Na zaufanie trenera piłkarz odpowiedział ciężką pracą i rozwojem do poziomu, którego nie spodziewał się chyba nawet aktualny szkoleniowiec Manchesteru United. Choć ten sprowadził do Madrytu w 2011 roku Fabio Coentrao mającego rywalizować o miejsce w składzie właśnie z Marcelo, koniec końców to chłopak z Kraju Kawy cieszył się większym zaufaniem Mourinho. Za jego trzyletniej kadencji był pod względem częstotliwości występów ósmym graczem Realu. Dla porównania Coentrao piętnastym. - On mi bardzo pomógł. Był dla nas jak ojciec. Życzę mu całego szczęścia gdziekolwiek będzie teraz pracował - komplementował Portugalczyka Marcelo w końcówce sezonu 2012/2013, gdy było już jasne, że Mourinho żegna się Realem.W 2014 roku udało mu się osiągnąć coś, czego pozazdrościć może mu nawet Roberto Carlos. W finale Ligi Mistrzów przeciwko Atletico strzelił gola, co jego idolowi nigdy się nie udało, choć zagrał aż w trzech. Zresztą pod tym względem Marcelo też może niedługo dorównać zawodnikowi, którego stawia sobie za wzór. Już zagrał w dwóch, oba wygrywając, a trzeci - być może - czeka go już w tym roku. We wtorek Real po dramatycznej batalii wyeliminował Bayern Monachium i awansował do najlepszej czwórki LM. Od finału dzieli Królewskich już tylko jeden dwumecz, podobnie jak Marcelo od przejścia do historii.U Carlo Ancelottiego był szóstym zawodnikiem pod względem czasu spędzanego na boisku. Równie ważny, jeśli nawet nie ważniejszy jest dla Zinedine'a Zidane'a. Francuz preferujący ustawienie 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem i dwójką środkowych poświęcił w swojej koncepcji klasyczną dziesiątkę. Zespół potrzebował dodatkowych atutów w ofensywie, a grający praktycznie jako wahadłowy Marcelo idealnie wzbogaca ofensywną siłę Królewskich. Brazylijczyk potrafi całkowicie zapanować nad całą lewą stroną boiska, co zwalnia Cristiano Ronaldo z powrotów do obrony. Podłączając się pod ataki Realu, pozwala też schodzić Portugalczykowi bardziej do środka i tworzy mu wolne przestrzenie. Jest dla francuskiego szkoleniowca niezastąpiony.Do tej pory Marcelo zdobył w białych barwach 13 trofeów, tyle samo co Carlos. Jeśli w tym sezonie uda mu się dołożyć kolejne, a prawdopodobieństwo jest wysokie - Real na ostatniej prostej jest liderem La Ligi i jednym z głównych faworytów do triumfu w Lidze Mistrzów - przegoni pod tym względem nawet swojego idola. Porównania z Carlosem są jak najbardziej na miejscu. Pytanie brzmi, czy Marcelo jest lepszym piłkarzem od legendy Realu, bo to, że osiągnął jego poziom, nie budzi raczej żadnych wątpliwości.