Koluchstyl: Cudze chwalicie, swojego nie znacie

Koluchstyl podobnie jak kilka innych sportów walki, ma swoją wersję sportową oraz bojową. Wersja bojowa skupia się przede wszystkim na samoobronie, również z wykorzystaniem broni, takich jak pałka, kij, nóż, tasak, miecz, a także pistolet. W wersji sportowej walka odbywa się w parterze, na niewielkiej macie o średnicy 280 cm. Przez całą walkę przynajmniej jedno kolano musi dotykać podłoża maty, a zawodnicy aby wygrać stosują około stu różnych technik, wśród nich są duszenia, dźwignie na wszystkie stawy rąk i nóg, wyniesienia i trzymania, czy wyrzucanie rywala poza pole walki. Pojedynek składa się z trzech jednominutowych rund, przerwy między nimi to tylko 15 sekund, a wygrywa ten, kto wygra dwie rundy, poprzez poddanie jedną z technik, dziesięciosekundowe trzymanie na plecach, brzuchu lub boku, czy wypchnięcie za pole walki - czytamy na portalu SportyWalki.org Polska sztuka walki jest efektem ponad 30 lat doświadczeń Wiesława Kolucha w różnych stylach walki, który swoją naukę zaczynał od judo, pod trenerskim okiem Mariana Tałaja. Później rozwijał swoje umiejętności trenując kenjutsu, kyokushin, kickboxing, tai chi chuan, zapasy, czy sumo. Poza walką sportową, Koluchstyl jest też połączeniem technik zaczerpniętych z różnych innych sportów walki, plus kilka technik autorstwa twórcy tej dyscypliny.Pierwsze Mistrzostwa Polski w Koluchstyl odbyły się w maju 2009 r. w Białymstoku . We wrześniu zeszłego roku, w Starym Zamościu odbyły się już ósme zawody rangi krajowej. Zawodnicy z 23 klubów walczyli w 26 dywizjach wagowych, w kategoriach junior, młodzieżowiec i senior. Tegoroczne, dziewiąte już mistrzostwa Polski, odbędą się na Pomorzu w Luzinie.Wiesław Koluch ma jednak dużo większe ambicje niż lokalne, w Polsce odbyły się już dwa razy mistrzostwa świata w tej dyscyplinie, a w zeszłym roku rozpoczął się także podbój Azji. Pod koniec roku w stolicy Indonezji Dżakarcie, odbyły się z pompą I Mistrzostwa Azji w polskiej sztuce walki.