Siatkówka. Damian Schulz na dłużej w Lotosie Treflu Gdańsk

- Przez dwa pierwsze lata pod okiem trenera Andrei Anastasiego podnosiłem swoje umiejętności, a stały progres, który czyniłem, pozwolił mi w ostatnich rozgrywkach spełnić pokładane we mnie nadzieje. Cieszę się, że w tym sezonie udźwignąłem odpowiedzialność, która na mnie spoczywała i jestem szczęśliwy, że w kolejnych rozgrywkach wciąż będę mógł punktować dla Trefla. W Gdańsku czuję się jak w domu i wierzę, że w kolejnych sezonach będę mógł sprawić jeszcze wiele radości naszym kibicom, a przy tym wciąż będę rozwijał się jako siatkarz - powiedział atakujący Lotosu Trefla Gdańsk, Damian Schulz. - Jestem bardzo zadowolony z faktu, że Damian z nami zostaje. Po ostatnich sezonach, a w szczególności minionych rozgrywkach, stał się jednym z najważniejszych siatkarzy Trefla. Cieszę się, że możemy kontynuować pracę z tym zawodnikiem. Jestem przekonany, że w przyszłym sezonie będzie on dalej doskonalił swoje umiejętności, a to pozytywnie wpłynie także na poziom i osiągnięcia drużyny - dodał trener drużyny z Gdańska, Andrea Anastasi.Damian Schulz to jeden z dwóch najczęściej punktujących zawodników PlusLigi. W statystykach ustąpił jedynie Salvadorowi Olivie - zdobył 573 punkty. Jako atakujący również uplasował się na 2. miejscu - 456 punktów zrobił właśnie w ofensywie. W tym sezonie otrzymał pięć statuetek dla najlepszego gracza spotkania. Z gdańskim klubem związany jest od 2012 roku. Dwa pierwsze sezony kontraktu spędził jednak na wypożyczeniach do pierwszoligowych zespołów z Poznania i Siedlec.Kontrakt z 8. po rozgrywkach 2016/2017 Lotosem Treflem przedłużył trener - Andrea Anastasi . Wiadomo, że w kolejnym sezonie w tej drużynie nie zagra Piotr Gacek (skończył karierę) oraz Dmytro Paszycki, z którym z powodu chęci zmiany pozycji nie prolongowano umowy.