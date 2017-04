Siatkówka. Mistrz świata zostaje w ONICO AZS-ie Politechnika Warszawska

- Cieszę się, że Andrzej zostaje w Warszawie . Zależało nam na przedłużeniu z nim umowy. On też chciał kontynuować rozpoczętą niecały rok temu współpracę, szybko więc doszliśmy do porozumienia - powiedział Paweł Zagumny, dyrektor sportowy ONICO AZS Politechniki Warszawskiej. - Już niebawem kibice poznają nazwiska następnych graczy, których w sezonie 2017/2018 reprezentować będą nasz klub - powiedział były rozgrywający stołecznego zespołu. - Mogę ze spokojem udać się na urlop - zażartował Andrzej Wrona. - Na moją decyzję wpłynęło wiele czynników. Bardzo podoba mi się ten projekt i chcę dalej w nim uczestniczyć - wyjaśnił mistrz świata z 2014 roku. - Istotna jest także osoba nowego trenera. Rozmawialiśmy ze Stephanem Antigą, że ONICO AZS Politechnika Warszawska będzie trzecim klubem, w którym przyjdzie nam razem pracować - dodał. - Prezes Jolanta Dolecka, Stephane Antiga i Paweł Zagumny budują w Warszawie naprawdę silną drużynę. Choć przede mną wakacyjny wyjazd, nie mogę już doczekać się nowego sezonu - zakończył środkowy.Andrzej Wrona w sezonie 2016/2017 w barwach ONICO AZS Politechniki Warszawskiej rozegrał 31 meczów. Zdobył dla AZS-u 276 punktów - 197 atakiem, 67 blokiem i 12 zagrywką. W klasyfikacji środkowych po rundzie zasadniczej zajął 10. pozycję. Z warszawskim klubem związał się na dwa lata.Przed rozpoczęciem współpracy z AZS-em grał w Legii Warszawa (2005-2007), AZS-ie Częstochowa i Delekcie Bydgoszcz (2010-2013). Jego kariera nabrała tempa kiedy w 2013 roku dołączył do PGE SKry Bełchatów , w której barwach grał 3 lata. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć dwukrotne zdobycie Pucharu Polski (2008, 2016), mistrzostwo kraju (2014) oraz brązowe (2015, 2016) i srebrne medale tej imprezy (2008). Wraz z reprezentacją w 2014 roku sięgnął po mistrzostwo świata.Zakończenie sezonu 2016/2017 przyniosło ONICO AZS-owi zmiany. Z klubem pożegnał się trener Jakub Bednaruk (przeniósł się do Łuczniczki Bydgoszcz), którego zastąpił Stephane Antiga. Paweł Zagumny po zakończeniu kariery zawodniczej został z kolei dyrektorem sportowym klubu.