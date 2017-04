Andrzej Wrona zostaje w ONICO AZS Politechnice Warszawskiej!

Mistrz świata w stolicy będzie grał przez co najmniej kolejne dwa lata. - Cieszę się, że Andrzej zostaje w Warszawie . Zależało nam na przedłużeniu z nim umowy. On też chciał kontynuować rozpoczętą niecały rok temu współpracę, szybko więc doszliśmy do porozumienia - powiedział Paweł Zagumny , dyrektor sportowy ONICO AZS Politechniki Warszawskiej. - Już niebawem kibice poznają nazwiska następnych graczy, których w sezonie 2017/2018 reprezentować będą nasz klub - poinformował.Andrzej Wrona nie ukrywał radości z podpisania nowego kontraktu. - Mogę ze spokojem udać się na urlop - zażartował. - Na moją decyzję wpłynęło wiele czynników. Bardzo podoba mi się ten projekt i chcę dalej w nim uczestniczyć - wyjaśnił. - Istotna jest także osoba nowego trenera. Rozmawialiśmy ze Stephanem Antigą, że ONICO AZS Politechnika Warszawska będzie trzecim klubem, w którym przyjdzie nam razem pracować - dodał. - Prezes Jolanta Dolecka, Stephane Antiga i Paweł Zagumny budują w Warszawie naprawdę silną drużynę. Choć przede mną wakacyjny wyjazd, nie mogę już doczekać się nowego sezonu - uśmiechnął się.Andrzej Wrona w sezonie 2016/2017 w barwach ONICO AZS Politechniki Warszawskiej rozegrał 31 meczów. Zdobył dla Inżynierów 276 punktów: 197 atakiem, 67 blokiem i 12 zagrywką.