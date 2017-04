Real - Bayern. Ancelotti: Występ sędziego był gorszy niż mojej drużyny

"Byliśmy blisko półfinału, ale zostaliśmy skrzywdzeni decyzjami arbitra. Wiem, że w piłce mogą czasem zdarzyć się błędy, ale nie seryjnie. Drugi i trzeci gol dla Realu to były oczywiste spalone. Sędziowie powinni korzystać z powtórek wideo w takich sytuacjach. Takie pomyłki nie powinny mieć miejsca w ćwierćfinale LM" - podkreślił Ancelotti.Włoch miał też poważne zastrzeżenia do zasadności ukarania drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką Chilijczyka Arturo Vidala. Na konferencji prasowej wyznał również, co powiedział arbitrowi, gdy spotkał go po zakończeniu spotkania: - Pożegnałem go i powiedziałem "dobra robota".Cierpkich słów Kassaiemu i jego asystentom nie szczędził też prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge."Po raz pierwszy w życiu muszę stwierdzić, że jest we mnie ogromny gniew, bo zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy oszukani w dosłownym tego słowa znaczeniu" - podsumował.W temacie dwóch bramek Cristiano Ronaldo w dogrywce, co do których wydawało się, że nie powinny zostać uznane, nie chciał wypowiadać się zbytnio trener Realu Zinedine Zidane."Rozmawiałem o tym z Ancelottim. Nie był zadowolony, ja też nie. Ale jak zwykle nie zamierzam omawiać pracy sędziów, którzy prowadzą mecze mojego zespołu. Dziś też tego nie zrobię" - skwitował Francuz.W pierwszym spotkaniu "Królewscy" także wygrali 2:1 i to oni awansowali do półfinału.